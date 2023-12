Tras las críticas de Galperin, Tenembaum le contestó: "Fue una actitud..."

Tras haber celebrado en sus redes sociales el triunfo de Javier Milei el día del balotaje, Marcos Galperin se introdujo de lleno en la actualidad política argentina a través de un posteo en X (ex Twitter). Esta vez, el fundador y CEO de Mercado Libre apuntó contra dos periodistas: Ernesto Tenembaum y María O'Donnell.

El empresario compartió un meme en el que se los caricaturizaba y cuestionaba por sus expresiones críticas contra el libertario, desde la campaña hasta ahora.

Tenembaum reaccionó a este posteo y realizó un descargo en su programa radial. Definió a la actitud del CEO como "mezquina, amarreta y miserable".

El sorpresivo mensaje de Galperin en Twitter

Galperin envió mensajes contundentes desde el mismo día de la segunda vuelta electoral en la Argentina. Así, el 19 de noviembre, al confirmarse que Milei era el presidente electo, compartió una imagen a modo de celebración.

En las últimas horas, compartió un posteo de Horacio Cabak con un meme sobre los periodistas Ernesto Tenembaum y María O' Donnell. En la caricatura se los ve a ambos sosteniendo en alto un cartel, que simula una "vara", y que indica: "Exigencias al resto". Y muy por debajo se ve otro similar, pero con la frase: "Exigencias al peronismo".



Por encima de ambos, en un globo de diálogo se indica: "¡Ya estamos ajustando la vara!", en una crítica directa a la forma de expresarse de ambos.

Además de haber sorprendido a los usuarios de la red social, este retuit generó comentarios de todo tipo: desde seguidores que festejaban su postura, a muchos cuestionamientos, principalmente al hacer referencia a que el empresario está radicado en Uruguay.

La respuesta de Tenembaum a Galperin: "Actitud mezquina, berreta..."

Marcos Galperín se mostró afin a Javier Milei.

Tenembaum no dejó pasar esta expresión de Galperin y le respondió en su programa radial ¿Y ahora quien podrá defendernos? (Radio con Vos).

"Marcos Galperín tuvo una reacción muy grosera conmigo y con María O'Donnell, totalmente fuera de registro. Creo que merece algún razonamiento", expresó



Tenembaum calificó la actitud de Galperín como "mezquina, amarreta y miserable", además de dedicarle unas palabras.

"Analizar la conducta de Marcos Galperin da a entender por qué el país está como está. Muchas veces se analiza la culpa de los políticos, la culpa del peronismo, la de (Mauricio) Macri, la culpa de Cristina (Kirchner), la culpa de... Eso vale la pena", sostuvo. "Pero se analiza poco la actitud de algunos empresarios", razonó el periodista.

También lo tildó de "paranoico", al recordar cuando Galperín "se fue del país porque dijo que lo iban a perseguir". En ese sentido, fue contundente: "¿A quién se persigue? ¿Qué empresario fue detenido, exiliado o reprimido en este país? Ninguno. Él pensaba en su percepción del mundo que lo iban a perseguir".



A su vez, conductor cuestionó al CEO de Mercado Libre por el lugar que eligió para radicarse. "No se fue a Suecia o Canadá, donde pagás altos impuestos. Se radicó en Uruguay donde, curiosamente, pagás menos impuestos", dijo. "Uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además podría haberse ido físicamente y no impositivamente. Podría haber seguido pagando impuestos acá y decir que temía por su seguridad porque (Juan) Grabois dijo no sé qué cosa y se las picó", agregó Tenembaum.

Por su parte, O'Donnell compartió el posteo de Tenembaum, con el que coincide, según aclaró "en casi todo", y agregó que también le gustaría entrevistar a Marcos Galperín, al igual que declaró el periodista.

El mensaje de Galperin tras la victoria de Javier Milei

El CEO de Mercado Libre emitió un particular posteo en sus redes sociales donde celebró el resultado favorable de Milei en el balotaje presidencial 2023.



También en Twitter, compartió una imagen donde una cadena se convierte en pájaros y un cielo de fondo acompañado de la frase "Libres".