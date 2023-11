El costo real de la energía: hasta dónde llega la ayuda del Estado en las facturas de luz y gas

En esta noticia Luz

Un hogar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un consumo promedio de 300 kilovatios-hora (kWh) de energía eléctrica que no tiene subsidios pagará en los próximos días unos $ 11.500 por sus consumos de octubre. Si ese mismo hogar se encontrara en Neuquén, abonaría poco más de $ 19.000.



No obstante, un 65% de los hogares de todo el país pagan tarifas de luz subsidiadas , debido a la decisión del Estado nacional de aportar millonarios fondos año tras año, a partir de 2002, para que las familias tuvieran un salario indirecto que les permita destinar el gasto al consumo de otros bienes y servicios, así como los comercios e industrias vieran menores costos y se dotaran de más competitividad.

La convergencia del resultado fiscal hacia un equilibrio primario (déficit cero antes del pago de intereses) o incluso hacia un superávit durante la próxima gestión de Gobierno tendrá un capítulo fundamental en la política de Estado de retirar gradualmente o de shock su "presencia" dentro del gasto de las familias.

En las tarifas eléctricas, los subsidios se incorporan como una ayuda del Estado a pagar el costo mayorista, que ronda los $ 20.000 por megavatio-hora (MWh). Los usuarios de Nivel 2 y 3 de la segmentación tienen más del 85% de ese costo subsidiado y abonan entre $ 3000 y $ 3500 por la misma unidad tarifaria, en todo el país, por lo que la Nación se hace cargo de pagar el resto a las empresas generadoras.

Es decir, solo por la parte mayorista, que representa entre el 30% y el 60% de la tarifa (según cada jurisdicción), las boletas se triplicarían si todos los hogares perdieran la subvención estatal.

Las diferencias en las boletas se presentan al interior del costo de la distribución. En el AMBA, la operación del servicio es más barata por la escala : a mayor densidad poblacional y menores distancias por cubrir con la red, la distribución puede ser más eficiente y las tarifas, más bajas.

Asimismo, la regulación tarifaria de Edenor y Edesur es de la Nación, que a veces tiene un objetivo político de disminuir el peso de las boletas porque una gran parte del electorado del peronismo está en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, eso no es estrictamente un subsidio, en la medida que ahora el Estado no está aportando fondos para la operación de las empresas.

El costo de la energía es igual para todo el país y el Estado subsidia en la misma proporción a los usuarios de Buenos Aires que a los del Interior

En cambio, en el Interior las boletas son más elevadas por los mayores costos de la distribución. Las empresas están reguladas por los gobiernos de las provincias y en algunos casos junto a las facturas de luz se adhieren impuestos provinciales y tasas municipales, por su alta cobrabilidad.

Según los datos de la consultora Economía & Energía, el costo mayorista pleno de la electricidad bajó de 65 a 55 dólares por MWh este trimestre, mientras que los usuarios residenciales N2 y N3 pagan entre 9 y 11 dólares.

En gas, las tarifas son más dispersas aún, ya que hay unas 30 subzonas con distintos precios.

Aún así, el costo promedio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) es de unos u$s 4,80 por millón de BTU . Los usuarios N1 pagan u$s 2,50; los N3, u$s 1,40; y los N2, u$s 0,30, según E&E. Es decir, todos los hogares mantienen al menos casi la mitad del costo del gas con subsidios.

Desde enero a octubre, el Estado nacional aportó unos $ 2.345.966 millones ($ 2,3 billones) en subsidios a la energía , según los datos que recolectó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

Se proyecta que la energía ocupe 1,7 puntos porcentuales sobre el 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) que demandaría el gasto en subsidios en 2023; mientras que para 2024, la relación sería de 1 punto sobre el 1,4% total.