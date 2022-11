Fuerte salida de dólares: el comercio con Brasil sigue con resultado negativo

El intercambio comercial con Brasil cerró octubre con un déficit para la Argentina de u$s 115 millones, como resultado de exportaciones por u$s 1168,5 millones y de importaciones por u$s 1283,5 millones, según informó este miércoles la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De esta forma, el acumulado de los primeros diez meses del corriente año refleja un saldo negativo de u$s 2328 millones para la Argentina .

Los camioneros que apoyan a Bolsonaro siguen con los piquetes en Brasil

En octubre el comercio bilateral aumentó 12,9% interanual y alcanzó los u$s 2452 millones, explicado principalmente por el incremento en nuestras importaciones desde Brasil del 34,7% interanual.

En tanto, las ventas al país limítrofe en el décimo mes del año mostraron un retroceso anualizado del 4,1%.

Con estos registros, Argentina suma su décimo déficit consecutivo en la balanza comercial con Brasil, una situación no observada desde 2018 (momento en el que fueron once los meses consecutivos con saldo bilateral negativo).

Con un nivel de actividad económica menor, Argentina hasta logró algunos períodos de superávit.

La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en octubre (4,1%) correspondió principalmente a una merma en los envíos de trigo y centeno sin moler, maíz sin moler, excepto maíz dulce, combustibles de petróleo o minerales bituminosos, grasas y aceites vegetales y polímeros de etileno.

En tanto, el incremento interanual de las importaciones argentinas (34,7%) se explicó, fundamentalmente, por vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, minerales de hierro, sus concentrados y motores de pistones e instalaciones y equipamientos de ingeniería civil y de construcción.

El comercio entre ambos países acumuló en los diez meses del año un saldo negativo para la Argentina por u$s 2328 millones, debido a que las exportaciones crecieron 16,2% con respecto a igual período de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 36,2%.

En octubre, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5476 millones), Estados Unidos (U$S 4.521 millones) y Alemania (U$S 1180 millones) .

A su vez, se ubicó tercera entre los principales compradores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6.768 millones) y Estados Unidos (U$S 3.165 millones), precisó la CAC.

Comercio exterior de Argentina

Por otro lado, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), "el índice de precios de las exportaciones del tercer trimestre de 2022 registró un incremento de 13,2% respecto al mismo período del año anterior, por lo que continuó con la tendencia alcista iniciada en el cuarto trimestre de 2020".

Asimismo, "el índice de precios de las importaciones aumentó 18,2% en la comparación interanual, por lo que continuó con los sucesivos incrementos que tienen lugar desde el primer trimestre de 2021".

El índice de los términos del intercambio, que mide la relación entre los índices de precios de exportación y de importación, disminuyó 4,2% respecto al tercer trimestre de 2021, debido a que los precios de las importaciones aumentaron en mayor medida que los precios de las exportaciones.

El índice de cantidad de las importaciones se incrementó 12,7%, en tanto el de las exportaciones descendió 12,3%.