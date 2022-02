Retenciones: el campo teme que suban más porque el Gobierno lo ve como un "enemigo"

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, aseguró hoy que para el Gobierno el campo es un "enemigo", por lo cual advirtió que se buscará "ir por toda nuestra producción con retenciones" tras las críticas de un ministro por el aumento en los alimentos.



"Es lamentable: el Gobierno sale a buscar amigos en todo el mundo y nosotros, somos enemigos. Y en realidad, somos quienes generamos divisas en el país. La verdad, no se entiende", se quejó el dirigente.

Qué es la "inflación monopólica" y por qué Feletti apunta ahora a las góndolas







el campo contra feletti

Achetoni cuestionó duramente al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien dijo: "Los argentinos vamos a terminar comiendo lo que quiere la Mesa de Enlace".

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.

"La inflación de góndola es una inflación monopólica. Por eso tiene que haber una regulación. Ahora la inflación de productos frescos, trigo, maíz, es internacional. Si no hay un desacople, se van a pagar las galletitas a precio internacional y vamos a terminar comiendo lo que quiere la Mesa de Enlace", señaló Feletti, el lunes.

Achetoni dijo acerca de la postura del funcionario: "Es una cuestión de prejuicio, de carácter ideológico, mezclada con mucho desconocimiento para tergiversar la realidad y que la sociedad nos mire como un enemigo".

Precios internacionales

"Pero ese enemigo que lo único que hace es producir en soledad. Ahora, cuando empezamos a cosechar, poco o mucho, ahí sí estamos acompañados por el Estado", enfatizó el directivo, en declaraciones radiales.

A su criterio: "Con ese justificativo de que tienen que desacoplar los precios internacionales del mercado interno, van por toda nuestra producción con retenciones, porque lo que realmente les interesa es recaudar".

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

aumento de Retenciones

"Ese desacople es el ingreso de divisas desmedido que tiene el país. Hay una inflación descontrolada y así y todo seguimos produciendo", subrayó. Por último, Achetoni dijo que "no es muy viable" que el Gobierno busque aumentar las retenciones, pero no lo descartó.

"No veo muy viable un aumento de las retenciones, porque no es el mejor año para la producción y no están los ánimos en el campo para soportar más cargas impositivas. Igual, no me sorprendería que lo intenten", advirtió.