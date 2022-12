El blue, la Corte, el Frente de Todos, la reelección, Milagro Sala y la Selección en 10 definiciones claves del Presidente

El presidente Alberto Fernández concedió esta noche una extensa entrevista televisiva en la que pasó revista a casi todos los temas de la agenda gubernamental.

Aquí sus principales definiciones:

"Sergio Massa ha hecho un trabajo encomiable y ha encontrado soluciones a problemas de difícil solución".



"Terminaremos el año con un crecimiento cercano al 6%"

Sobre la suba del blue: "Hay un juego político que cada dos por tres aparece. Cuando Cristina (Kirchner) es condenada, cuando dice que no va a ser candidata hacen subir los bonos, cuando se encuentran que diciembre termina con la alegría que nos dejó la selección nacional, cuando ha empezado a haber un proceso de moderación de la inflación".

"La Corte perdió todo criterio de Justicia. Debe volver a la esencia del estado de derecho"

"Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto que dice que no pague".

La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

Mi primera preocupación es que el FdT gane las elecciones. Mi preocupación no es la reelección.

"El Frente de Todos va a ganar" las elecciones presidenciales de 2023, ya que "la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia".

"Todos conocen el nivel de compromiso que he tomado con el caso de Milagro Sala. Fue un proceso que demoró casi 7 años en tener sentencia definitiva y vivió todo el proceso encarcelada. Es algo absolutamente abusivo"

"Estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de (Mauricio) Macri en el Correo, en la toma de la deuda, en la venta de las acciones de la empresa de Autopista del Sol y en el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado"

Sobre los festejos con la Selección: "No estoy enojado, ni ofendido; les ofrecí la Casa Rosada para que festejen con la gente y tomaron otro camino y me parece perfecto. Tenemos que sacar la política del fútbol. Cuando me pidieron que me metiera en la AFA me negue. No respalde la candidatura de Chiqui Tapia ni de nadie. El Presidente no tiene que intervenir en eso".