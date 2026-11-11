El debate sobre cuánto margen tiene la política económica cuando el Gobierno se mantiene firme con el superávit fiscal como el foco de su programa de estabilización hoy ocupa a los economistas de cara a las elecciones de 2027.

En este sentido, el economista y socio de Invecq, Matías Surt, analizó esta tensión en diálogo con Pulso Financiero, en El Cronista Stream.

En este contexto, Surt planteó que hay que concentrarse en “dos planos temporales diferentes”: por un lado, “la finalización del programa de estabilización de corto plazo, que Argentina todavía no tiene concluido” y, por otro, “un modelo de manejo de la economía o del rol del Estado” a mediano y largo plazo.

La importancia del equilibrio fiscal

En materia fiscal, Surt sostuvo que el equilibrio o el superávit fiscal “es siempre importante, es mucho más importante cuando todavía estás en un proceso de estabilización que no está concluido ”.

Respecto del largo plazo, el economista proyectó que “si Argentina llegara dentro de cuatro o cinco años a tener una estabilización lograda, de una inflación por debajo de un dígito y demás, ahí la política fiscal también se vuelve un poco más flexible ”.

En ese sentido, afirmó que “ningún país de Latinoamérica dice: ‘Mato por no tener déficit fiscal’, porque no es inteligente, no es eficiente, en términos económicos”. Y recordó que, durante la pandemia, “los países de Latinoamérica pudieron hacer políticas contracíclicas para intentar suavizar un shock tremendo”, que en ese caso era “un shock de oferta”.

A su vez, planteó que “podemos tener un shock de demanda” y que “en la Argentina puede volver a haber una sequía en cualquier momento”.

Cavallo cuestionó el argumento de que la compra de divisas por parte del Banco Central deba quedar subordinada a la existencia de un superávit fiscal Archivo el cronista

“El argentino no confía en el peso”: el límite para la política contracíclica

Para Surt, “los argentinos hoy seguimos comprando dólares a un ritmo mensual que nos revela que el argentino no confía en el peso”. En este escenario, explicó, “en un país donde no hay moneda, donde todavía la confianza sobre su moneda no está establecida, es mucho más difícil hacer política contracíclica de tipo keynesianos y demás”.

En esa línea, consideró que “quizás hoy se están sobreexagerando algunas cuestiones por parte del Ejecutivo nacional”. Sin embargo, aclaró que, al mirar los números, “no es que sea solo un sentimiento infundado” y que “Argentina tiene que seguir sobreexagerando algunas posiciones para recuperar la credibilidad del mercado y de los propios argentinos”.

Al mismo tiempo, el economista advirtió que el extremo opuesto tampoco es adecuado: “Decir que Keynes es la reencarnación del demonio y que nunca se puede hacer déficit fiscal, también está mal”.

Por ende, Surt diferenció entre horizontes. A su criterio, “en el largo plazo hay mucho más espacio para ceder de un lado y del otro y para llegar a una cosa más intermedia”, un punto que, según aclaró, no es de “centro ideológico” sino de “un equilibrio entre dos posiciones que pueden parecer muy extremas”.

En cambio, en el corto plazo y con “el riesgo electoral en las puertas”, consideró que “hay muy poco espacio para ceder”. Según explicó, “el gobierno no puede demostrar que se flexibilizan sus posturas más duras en el último trayecto hacia la elección”.

En esa línea, afirmó que “nadie tiene incentivos políticos a ceder y acordar cuando te encaminás a una elección polarizada”. Y concluyó: “Lamentablemente, en el corto plazo veo poco espacio para esto, sí quizás en el largo y en el mediano”.