El agro mete presión: ¿habrá menos dólares si no se mejora el tipo de cambio?

Las expectativas que hay puestas sobre el campo para este año son muy buenas. Lo dicen los propios productores e incluso el Gobierno apalanca mucho de lo que pretende lograr en el éxito del sector , aunque se presentan dos escenarios muy posibles; uno de ellos, incluso plantea dudas sobre el aporte de dólares que generará.

El primero es el que muestra el lado positivo: todo será mucho mejor respecto de lo que se vio en 2023 con la sequía de por medio, a tal punto que se espera que la producción total de granos de la temporada 2023/24 podría alcanzar las 137 millones de toneladas , un 65% más que el total de la campaña anterior.

De confirmarse esta cifra, según la Bolsa de Comercio de Rosario, se ubicaría como la segunda mayor producción de la historia , sólo por detrás de los 140 millones de toneladas del ciclo 2018/19.

La parte negativa podría aparecer a la hora de analizar el aporte de divisas que podría generar el agro. Los cálculos oficiales y privados afirman que en esta campaña se deberían rozar los u$s 36.000 millones , más de u$s 10.000 millones por encima de la marca de la campaña anterior, aunque desde el agro advierten que esto puede tener algunos peros, como el incentivo de los productores a liquidar exportaciones, lo que podría ocasionar un recorte de esa cifra.

Esto tiene que ver directamente con que los productores sostienen que el dinero que reciben a la hora de exportar es cada vez menos conveniente . Se había transformado en competitivo tras la devaluación de diciembre -cuando el oficial quedó en $ 800, a lo que habría que sumarle un crawl de 2% mensual-, pero ahora ese beneficio va quedando cada vez más chico con el avance de la inflación.

El ideal para el agro sería la aplicación de un nuevo "dólar soja", una medida que difícilmente pase por el filtro de este Gobierno pero que en el sector toman como muestra de la necesidad de que se genere algún cambio.

" Si no aparece algo que incentive a los productores desde lo económico, lo más probable es que haya que repensar los números que teníamos previstos . Frenarse, las exportaciones no se van a frenar, pero seguramente lo que se verá es una baja en el ritmo", sostuvieron a El Cronista en una de las multinacionales del sector.

Una variable que se podría poner sobre la mesa es una suerte de método de actualización del dólar que reciben, que tiene una similitud con el dólar agro aunque el campo lo presenta de otro modo. Por el momento los representantes del agro no tuvieron contactos con el Gobierno para avanzar sobre alguna variable, aunque esperan poder hacerlo en breve. "Si los dólares del agro son importantes, lo más lógico sería encontrar herramientas que permitan que aparezcan con facilidad", dijeron las fuentes consultadas.

Devaluación, la palabra a evitar

De lo que nadie se quiere hacer cargo en el mundo agropecuario es en plantear directamente la necesidad de una nueva devaluación, algo que saben no sería "amistoso" con la sociedad, más allá de que no es una opción que se desprecie. Además, entienden que "no sería desubicado pensar que el Gobierno lo hará en los próximos meses, más allá de nuestro planteo".

Dentro de esta discusión, lo que también se da es una diferencia de actitud por parte de los gobernadores a la hora de pelear por este punto en particular.

Por cuestiones lógicas de afinidad con el sector, mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) -solo por nombrar a las que más dependen del agro- aparecen entre los que mayor fuerza hacen para que cambie esta situación. El resto acompaña, pero eligen dar peleas como la vuelta del Impuesto a las Ganancias y su coparticipación, algo que en definitiva afecta a todos.