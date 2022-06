¿Lista sábana o boleta única? Una encuesta se preguntó qué prefieren los argentinos

"El 71 por ciento de los encuestados se manifestaron en contra de que falten boletas en los cuartos oscuros el día de la votación", aseguró Alejandro Catterberg, de la consultora Poliarquía, que realizó una encuesta para el grupo de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la aprobación en el Congreso de la Boleta Única de Papel (BUP).

La preferencia por otro instrumento electoral es uno de los pocos temas que en la actualidad cruzan la grieta ideológica, ya que los votantes de las dos grandes coaliciones apoyan mayoritariamente esta reforma , según Poliarquia. Aunque los porcentajes son más altos en el caso de Juntos por el Cambio (JxC) y menos en el Frente de Todos (FdT).

Catterberg presentó en una sesión virtual convocada por la Red de Acción Política (RAP), que dirige el empresario Alan Clutterbuck, la encuesta nacional telefónica en 40 ciudades del país. Y se mostró especialmente satisfecho porque "no hemos visto diferencias significativas de acuerdo al posicionamiento ideológico de los votantes, por el contrario vimos bastante homogeneidad".

Clutterbuck señaló que "después de la situación económica, que claramente es lo que más preocupa a la población, y en segundo lugar los problemas de inseguridad, la población manifiesta su preocupación por los asuntos institucionales, por lo que considero que la clase política puede dar un mensaje importante en este sentido, sobre todo si se hace en consenso", como sucedió en Diputados.

El consultor también dijo que el 69 por ciento de los encuestados escuchó a hablar o vio o leyó del tema, lo que no implica nivel de interés en el tema, "sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo con demasiados estímulos". Y enfatizó que "en los votantes de los dos grandes espacios 75 por ciento expresó que la información le había llegado".

Por último, Catterberg comentó que "en el medio del debate público al 67% encuestados se manifestó a favor. Y más de la mitad de los votantes del Frente de Todos apoyan esta reforma, en tanto el 86% apoya esta reforma en Juntos por el Cambio.

Pero quizás lo más interesante es que "el 59% cree que sería importante que el Gobierno respalde la Boleta Unica de Papel, mientras apenas el 18% cree que el Gobierno debería oponerse al proyecto. Dentro del FdT el 43% de FdT piensa que el Gobierno nacional debería impulsar el proyecto". Por eso, concluyó que "se trata de una oportunidad para dar algunas limitadas señales a la sociedad de mejora a la calidad democrática. Hay barreras de parte de algunos sectores políticos que creen que lo puede afectar políticamente, pero no es así entre sus propios votantes".

Algo similar expresó Clutterbuck. "La boleta única no debería ser un tema que esté identificado con el oficialismo ni la oposición propiciar un sistema sustentable". Y, en particular, destacó que en el Senado -donde ahora se encuentra el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado- fue presentado el proyecto por un diputado del oficialismo, Guillermo Snopek, y por un opositor, Esteban Bullrich.

Boleta Única de Papel: recibió media sanción el proyecto opositor y pasa al Senado

Por último, Clutterbuck dijo que "no es un planteo nuevo ni repentino, desde la sociedad civil lo venimos impulsando desde hace más de 20 años", y recordó incluso la postura de la Cámara Nacional Electoral al respecto, quien expresó que "el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión, lo que no implica poner en duda la legitimidad de las elecciones pasadas".

"Se eliminan malas prácticas, picardías, y se resuelve el reclamo más generalizado por la faltante de boletas. Unidad Ciudadana, PRO, randazzismo, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer presentaron denuncias al respecto, por lo que se garantiza el derecho de elegir o ser elegido", dijo.

Finalmente, Clutterbuck destacó que "no es para reducir costos, aunque el año pasado se gastaron 3000 millones de pesos, pero también colabora con el medio ambiente al disminuir el uso de papel, energía, tinta".

Y además de señalar que solo 16 países no la utilizan, hizo hincapié en que ya se usa en Santa Fe, en Córdoba, y en Mendoza lo acaban de aprobar, Salta la usa en modo electrónica, también para los argentinos que votan en el exterior y en los que están privados en su libertad. Es algo ya probado.