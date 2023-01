Economista, mediático y runner: hay un nuevo aspirante a gobernar la Provincia en JxC

Un radical se suma a la lista de aspirantes en la Provincia. Se trata de un pelotón integrado por un nutrido grupo de macristas, como Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel.

En la UCR, sin embargo, los pre-anotados no abundan. Hasta ahora sólo el diputado bonaerense Maxi Abad había manifestado su voluntad de competir.

"En la Provincia hay una elección clave, necesitamos trabajar para que Juntos tenga un candidato a gobernador competitivo sino volverá a ganar el peronismo. Esta campaña es el puntapié inicial del aporte que queremos hacer con propuestas concretas de políticas públicas para marcar el rumbo del proceso de transformación que hay que hacer a partir de diciembre de 2023", afirma el diputado y economista Martín Tetaz.

El primer tramo de la campaña comenzará mañana a las 16:30 horas en el balneario CR de Pinamar y concluirá en Bunge y playa. Tetaz estará en el parador La Gamba para conversar sobre los detalles de las políticas públicas propuestas. El domingo partirá desde Bunge y Playa hasta el balneario Hemingway en Valeria del Mar. Y, por la tarde, la carrera recorrerá desde Calle 140 hasta 103 en Villa Gesell.

"Hoy el Estado está ausente en la Provincia, en el Conurbano se vive en condiciones miserables y en el interior existen muy pocas políticas de desarrollo productivo. Se asfixia a los productores con impuestos y las instituciones que tiene el Estado, como el Banco Provincia, para ofrecer financiamiento no funcionan. Hay un abandono total sin ningún tipo de incentivo para el que arriesga e invierte", explicó el economista.

La estrategia discursiva de Tetaz apunta a mostrarse ultra-combativo con el kirchnerismo, en un intento de ser "más macrista que los macristas", según explica un dirigente cercano al economista.

¿Facundo Manes?

El futuro del neurocientista se volvió una incógnita en la UCR. Si bien el diputado Manes manifestó su intención de competir por la presidencia, su figura se diluyó en las últimas semanas. Cerca del médico, sin embargo, aseguran que en dos semanas relanzará su campaña.

Al respecto, Tetaz le comenta a El Cronista que "si Facundo Manes fuera candidato a gobernador por la Provincia yo no competiría". Pero el diputado y cirujano asegura que su única opción es pelear por la Casa Rosada.

Itinerario de la carrera

Al mediático y ex columnista radial lo acompañarán la Diputada Nacional Danya Tavela y el Diputado Provincial Pablo Domenichini.



Tavela aseguró que "la discusión en torno al progreso de la Provincia de Buenos Aires requiere reconocer la complejidad social, económica y geográfica de la misma, así como también asumir el desafío de discutir las problemáticas sin pereza intelectual".

Las propuestas que se presentarán durante la campaña son producto del trabajo conjunto de los Diputados con los equipos técnicos del Centro de Estudios Evoluciona Buenos Aires. "Uno de los problemas centrales de la gestión de la Provincia es que hoy no hay mediciones. Si no se mide no se puede planificar, ni optimizar la asignación de recursos. Queremos instalar que el diagnóstico es fundamental para la transformación", concluyó Tetaz.

En tanto, Pablo Domenichini afirmó que "estamos dispuestos a enfrentar los desafíos con expertiz, rigurosidad y profesionalidad para transformar nuestra provincia por el futuro de las generaciones que vendrán".

La campaña finalizará en Mar del Plata el domingo 29 por la tarde, luego de haber pasado por Pinamar, Valeria del Mar, Cariló, Villa Gesell, San Clemente, Las Toninas, Santa Clara, Mar de las Pampas, Mar Azul, Miramar y Necochea, entre otros balnearios. Ninguno de los recorridos se suspenderá por lluvia.