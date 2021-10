El embajador uruguayo en la OEA cargó contra los "dictadores" de la región y criticó duramente la posición argentina

El representante diplomático de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, cuestionó la postura de Argentina de abstenerse de condenar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. " No termino de comprender los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de violencia extrema ", expresó el embajador Uruguayo.

Y agregó, en referencia a lo manifestado por el representante argentino ante la OEA, Carlos Raimundi: "No se si estoy en otra sintonía; no termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema".

Abdala hizo referencia a las "dictaduras" en Latinoamérica. "Los dictadores se están eternizando, este es un problema que tenemos. Por eso, cuantos más seamos, y hay más conciencia sobre este asunto y su profunda gravedad, algún día los vamos a poder doblegar".

"Pero si seguimos con tibiezas y dudas, es porque no estamos entendiendo la profundidad... Acá en la región hay dictaduras que llevan 62 años, y tres tipos: (Fidel) Castro, (Raúl) Castro y (Miguel) Díaz-Canel. Y están allí y no se puede con ellos", agregó el diplomático.

Asimismo, criticó el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, y a los "amigos" con los que cuenta: "Y Maduro sigue, amigo de algunos... Sigue, eternamente. ¿Cuánto más tenemos de Ortega y su señora? ¿Cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y de hacer lo que se le canta en su país? ¿Cuánto tiempo más?".

Para cerrar, hizo un llamado a la reflexión para sus pares, a fin de analizar profundamente lo que sucede en Nicaragua. "¿Qué vamos a hacer nosotros, sólo hablar, terapia de grupo? No estamos entendiendo la profundidad y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los dictadores".