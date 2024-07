Dudas por el Silicon Valley de Argentina: tropezaron exportaciones clave

El presidente Javier Milei expuso ante los principales empresarios tecnológicos del mundo que estaba interesado en convertir a Argentina en el cuarto polo de Inteligencia Artificial. En su gira por Silicon Valley había destacado la importancia de la desregulación para el desarrollo tecnológico.

Las expectativas de Milei están acompañadas por el sector, que espera que este año las exportaciones vinculadas a la economía del conocimiento crezcan un 10% y alcancen los u$s 9.000 millones en el año. Esto se sustenta en que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina concentra el 30% de las startups tecnológicas de América Latina y el Caribe.

La idea es hacer el cuarto polo de IA en Argentina... básicamente es que se instalen las plantas en las que los algoritmos aprenden... para eso es clave, grandes extensiones de tierra, bajas temperaturas, acceso a mucha energía y capital humano... — Javier Milei (@JMilei) July 21, 2024

Sin embargo, en el primer trimestre de 2024 las exportaciones de servicios basados en el conocimiento cayeron un 3,3% interanual. En el caso de los servicios, el recorte fue del 0,3% interanual. La baja se encuentra asociada a la depreciación del tipo de cambio oficial que reduce el valor medido en dólares de las ventas.

Qué pasó con los servicios

Según el informe elaborado por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP) del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de la UBA, las ventas al exterior de los servicios se mantuvieron en el primer trimestre en niveles similares a los observados antes de la pandemia, en torno a los u$s 4.100 millones. En la comparación interanual, esto representa una contracción del 0,3%.



Esto significó que las exportaciones totales de servicios disminuyeran en u$s 13 millones interanual y se consolidaran en valores similares a los observados pre-COVID.



Así, los servicios representaron el 19,3% del total exportado en los primeros tres meses del año.

Los servicios basados en el conocimiento

Los SBC son aquellos que enfatizan en la necesidad del desarrollo de conocimientos específicos y que demandan un capital humano altamente capacitado. Entre los sectores que incluye están el software, servicios informáticos, producciones audiovisuales, servicios jurídicos, contables y gerenciales, entre otros.



En 2023, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento aumentaron un 2,9% interanual y concretaron los u$s 8.104 millones, según el relevamiento de Argenconomics elaborado por la cámara del sector Argencon. Desde la cámara esperan un crecimiento del 10% de las exportaciones para 2024, lo que permitiría alcanzar los u$s 9.000 millones.



Sin embargo, en el primer trimestre del año, las exportaciones de SBC se redujeron en un 3,3%. La caída se dio principalmente por las menores exportaciones de servicios informáticos (-7%) y y jurídicos, contables y gerenciales (-7%).

La principal causa que encuentras desde el DESIP es la depreciación del tipo de cambio realizada en diciembre luego de la devaluación aplicada por el recientemente asumido Gobierno de Milei. Según explican, esto redujo la valuación en dólares de los costos de exportación argentinos y generó en el corto plazo un efecto hacia abajo en los precios.

Un sector bien pago, pero con una alerta

El Gobierno anunció la semana pasada que subió el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el Mercado Libre de Cambios (MULC) de u$s 12.000 a u$s 24.000 por año.



Este sector se caracteriza por tener salarios comparativamente altos respecto del promedio, y la posibilidad de exportar servicios de manera individual.

El Consejo Federal de Economía del Conocimiento (CONFEC) proyecta para este año 14.000 nuevos puestos de trabajo. Cabe aclarar que, según datos de Argendata, elaborado por Fundar, los SBC generan en Argentina 340 mil puestos de trabajo formales, un 5,2% del total, y cuenta con salarios que se mantienen de manera sostenida por encima del promedio del sector privado.



"Si en 1996 la relación entre el salario promedio bruto de los trabajadores registrados de SBC era 5% mayor al promedio del sector privado registrado, para 2022 esta relación se amplió al 40%. Dentro de los SBC, se destacan los salarios en el sector de Software y servicios informáticos, que en 2022 fueron 87% mayores al promedio de la economía. Mientras que el salario de los asalariados del sector creció un 26%, el del promedio de la economía cayó un 9%", explicaron desde Fundar.



Ignacio Lonzieme, secretario general de Unión informática, aclaró que no ven caídas en el empleo en el sector, pero sí que las esperan a raíz de la baja general en la actividad económica.

Sin embargo, suma una nueva dificultad que se le suma al sector: la entrada en vigencia de Ganancias. "En promedio, más allá de que haya una necesidad muy grande de saltos salariales, va a generar falta de competitividad para las empresas. Y hoy un salario de un palo y medio en sistemas no es algo fuera de lo normal", analizó.