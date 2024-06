Manzano apoyó la Ley Bases y confía en que traerá inversiones para fin de año

Dos de los más destacados empresarios argentinos respaldaron la aprobación de la ley bases en el Senado y esperan inversiones. Se trata de José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, compañía con fuerte peso en minería, y Marcos Bulgheroni, CEO de la petrolera Pan American Energy (PAE), el mayor inversor privado del país.

Ambos disertaron este jueves en el FII Priority Summit, que se organizó en Río de Janeiro, y en cuya apertura participó el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva. Lula luego mantuvo reuniones con empresarios y dos gobernadores de Argentina, con interés de invertir en Vaca Muerta.

Respaldo a la ley bases

En diálogo con El Cronista desde el icónico hotel Copacabana Palace, Manzano contó: "Durante el miércoles me preguntaban si había o no ley. Desde CEOs hasta bancos de otros países, todos pendientes de la ley. Incluso gente que no conocía el texto te preguntaba si iba a pasar o no, se generó mucho interés en el país y en el marco jurídico".

El jueves, con la ley aprobada, Manzano reveló que el clima era otro: "El día después, con la ley aprobada, yo creo que mucha gente que estaba en modo sentarse y esperar hoy se va a mover, y se va a adentrar más a identificar las oportunidades. Porque con el RIGI cambia mucho la competitividad de un proyecto, da un horizonte de certidumbre cambiaria y fiscal, y eso es muy importante".

Consultado sobre los plazos para la llegada de inversiones, afirmó: "Me imagino que el segundo semestre va a ser más de claridad en la identificación de las oportunidades y entre el fin de este año y el primer semestre del año que viene se van a empezar a cerrar los proyectos. Incluso puede haber algunos antes, porque si estaban ahí, con el RIGI ahora les van a dar los números y los proyectos van a empezar a aparecer. La ley fue muy importante".

Apoyo al RIGI

En la misma línea se expresó Bulgheroni, de la petrolera PAE. Fue invitado a disertar en el panel titulado "¿Pueden los nuevos modelos de financiación acelerar la descarbonización global?". Desde el escenario, y ante un auditorio lleno, cerró su participación haciendo referencia a la ley: "Estoy muy contento que ayer se aprobó una ley en Argentina que será muy importante para promover el desarrollo de proyectos regionales de infraestructura y de nuestra industria".

Previamente, Bulgheroni defendió al gas como un combustible clave para la transición energética: "Es muy abundante y relativamente barato y se complementa muy bien con las energías renovables y su intermitencia. América Latina tiene un rol para jugar. Vaca Muerta tiene una de las mayores reservas de shale gas, y va a definir un gran proyecto exportador de GNL, en el que PAE y otras compañías trabajan".

Pese a la abundancia en los recursos naturales, Bulgheroni agregó: "Hay un cuello de botella en la infraestructura y hay que resolver la inestabilidad macroeconómica de los gobiernos". Por ese motivo consideró que la ley bases va a poder ayudar en estos puntos.

Litio argentino para el mundo

Manzano, de Integra Capital, expuso en el panel del FII Priority titulado "¿Cuál es la geoeconomía de la minería y de los minerales críticos?". En primera fila, lo observaba Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, quien expuso en el siguiente panel.

Manzano afirmó que "sin minería no hay transición energética", debido al rol clave que tienen el litio, el cobre y el niquel.

Sin embargo, aseguró que hay dos palabras que describen a la industria minera en la actualidad: la geopolítica y la fragmentación. "La fragmentación significa que hay cadenas de valor muy afectadas por la geopolítica y el proteccionismo".

Allí, Manzano se refirió a la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, más conocida como IRA, cuyas siglas hacen referencia a "The Inflation Reduction Act", que en uno de sus puntos prevé la mayor inversión de la historia para enfrentar la crisis climática, en sectores como los vehículos eléctricos.

"Los europeos aman el IRA y se dice que los argentinos y los brasileros lo odiamos. No lo odiamos. Solo que fuimos dejados a un lado y queremos formar parte. Si Tesla quiere usar nuestro litio en un auto, no va a ser elegible para el subsidio, entonces si bien no funciona como una prohibición, es más difícil entrar al mercado. Excepto Chile, porque ellos si tienen un acuerdo", afirmó.

Relación con Brasil, China y Estados Unidos

En materia de minería y energía, las relaciones con Brasil, China y Estados Unidos serán fundamentales. El Cronista consultó a Manzano cómo cree que el gobierno de Javier Milei está enfocando esas relaciones.

Sobre China el presidente de Integra Capital afirmó: "Creo que hay dos dinámicas. El ruido y la sustancia. Ayer se extendió el swap con China. Quiere decir que hicieron el trabajo los dos gobiernos. Eso debería inducir ahora al FMI a acompañar el gesto de China".

En cuanto al vínculo con Brasil, Manzano contó que estuvieron reunidos con Lula Da Silva: "Hace dos semanas cuando Argentina se quedó corto de gas, liberaron un barco. La relación económica y comercial está funcionando".

Además, Manzano se mostró optimista que el buen vínculo que quiere mantener Milei con Estados Unidos pueda ayudar a ingresar al IRA:"Ahí caimos en política interna americana que se tiene que resolver. Pero hubo una declaración de la embajadora americana en Brasil que dijo que estaban viendo por la via de las alianzas estratégicas poder facilitarlo. Eso seguramente pueda ser uno de los caminos de Argentina. La voluntad está de los dos lados, hay que encontrar el instrumento".