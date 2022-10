Dónde hay que anotarse para cobrar el IFE 5

Con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación, el Gobierno anunció en las últimas horas el pago a través de la ANSES de un nuevo bono de $ 45.000, similar al IFE 5, que estará destinado a los sectores más vulnerables del país y alcanzará a más de 2 millones de personas.

Esta flamante versión del refuerzo de ingresos, que estará focalizada en aquellas personas que no reciben asistencia social ni tampoco tienen un trabajo registrado, fue confirmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su perfil de Twitter.

IFE 5 ANSES: cuándo comienza la inscripción para el bono de $ 45.000



IFE 5 de ANSES: cómo anotarse y llenar el formulario para cobrar el bono de $ 45.000



"Con la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

En este sentido, Massa agregó: "Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de ANSES, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI".



FECHAS ANSES: CUÁNDO SE COBRA EL NUEVO IFE 5

La medida entrará en vigencia el lunes 24 de octubre y el monto total se pagará en dos cuotas de $ 22.500 en noviembre y diciembre. Así lo confirmó el ministro de Economía Sergio Massa junto a Fernanda Raverta, quien dirige el organismo previsional.

Este nuevo bono fue financiado con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. Aunque Massa descartó la posibilidad de que sea permanente.



IFE 5 | ANSES Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos: qué hago si no cobro el bono de $ 45.000



La peor crítica al IFE 5 vino del propio Gobierno: quién la hizo y qué dijo





ANSES: QUIÉN COBRA EL NUEVO IFE 5

El encargado de la cartera económica señaló que el bono de refuerzo de ingresos podrán cobrarlo aquellas personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

En esta línea, los beneficiarios serán aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo.

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.





La inscripción para cobrar el nuevo bono de $ 45.000 comenzará el 24 de octubre, y se pagará en dos cuotas en noviembre y diciembre.

ANSES: ¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA EL NUEVO IFE 5?

Si bien el organismo provisional todavía no habilitó un formulario de inscripción para acceder al nuevo bono, Massa adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Por eso, es importante que los interesados actualicen sus datos personales y cuenten con una Clave de Seguridad Social válida.



ANSES: CÓMO ACTUALIZAR MIS DATOS PARA COBRAR EL NUEVO IFE 5

Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal a través de Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener clave, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

Si los datos de domicilio y de contacto son erróneos, se podrán modificar mediante la aplicación o llamando a la línea de contacto del organismo previsional 130, de 8 a 20 hs.