El 'nuevo IFE' y un defensor inesperado: por qué Domingo Cavallo apoya los planes sociales

Domingo Cavallo aseguró que el Gobierno "no va a poder eliminar los planes sociales, de ninguna manera" para combatir la alta inflación que en marzo fue de 6,7%, récord mensual en 20 años.

Sus palabras tienen especial relevancia ante el anuncio de un 'nuevo IFE', entre otras medidas del ministro de Economía Martín Guzmán para recomponer ingresos de los trabajadores, según anticipó El Cronista.

Se trata de una asignación similar a lo que fue el IFE (ingreso familiar de emergencia) para trabajadores informales y monotributistas durante la pandemia. El objetivo es mejorar los ingresos de los sectores vulnerables, en línea con las paritarias adelantadas que se están cerrando para los asalariados formales.

Domingo Cavallo planteó que el presidente Alberto Fernández "no tiene ningún plan para resolver los problemas" de la economía argentina. En ese sentido, reclamó "soluciones de creación de empleo" y lamentó que en este contexto, marcado también por la feroz interna política entre el Presidente y Cristina Kirchner, "los empresarios no ponen un peso".

Hace pocos días, Domingo Cavallo aseguró que "habrá que esperar al próximo Gobierno para que frene la inflación". Ahora, agregó "que la economía está muy mal organizada. No es sorprendente que la inflación sea tan alta". Y advirtió que lo mejor a que puede aspirar el Gobierno es a evitar que la inflación se espiralice .

En declaraciones al canal Metro, Cavallo dio su abierto apoyo a Martín Guzmán, porque "es un ministro de Economía que tiene cierta profesionalidad, pero muchos funcionarios no le responden". Y valoró el respaldo de Alberto Fernández porque "si sacan a Guzmán y ponen a alguien de Cristina, va a ser peor".

Sobre el enfrentamiento abierto entre el Presidente y su vice, que quedó de manifiesto con el discurso explosivo de Cristina Kirchner en EuroLat, Cavallo fue contundente: "Ella lo trata de bombardear. Si Alberto no llega al final será porque lo boicotea Cristina. Ojalá Alberto pueda sostenerse hasta el final de su mandato. No creo que este Gobierno esté acabado".

Consultado respecto del futuro del ministro Guzmán en el Gabinete, Cavallo eligió la postura del mal menor: "Si lo sacan, no sé a quién van a poner. ¿Quién, que sea mínimamente serio, va a aceptar manejar la economía? Y si ponen alguno de los que rodean a Cristina o de los que ha estado boicoteando a Guzmán, como Feletti, la situación sería mucho peor"



Domingo Cavallo advirtió que "el Gobierno abusó del gasto público, del déficit fiscal, del financiamiento monetario. No es sorprendente que la inflación sea tan alta. Ahora lo mejor que puede hacer es tratar de implementar el plan para el que logró apoyo del FMI. Si bien eso no va a permitir que baje la inflación, va a evitar que se espiralice aún más".

El ex ministro de Economía se mostró pragmático: "Más que los subsidios sociales, que en este momento no se podrían de ninguna manera eliminar, tienen que eliminar los subsidios económicos que causan déficit fiscal e ineficiencia, lo que hace muy difícil la lucha contra la inflación".



Y disparó: "Se tienen que animar de una buena vez a poner las tarifas a los niveles de los costos, como en la década del '90. Ahí, de cuajo, reducen el déficit fiscal en un 3% del PBI y entonces sí será factible que baje la inflación".



Pero Cavallo consideró que "este Gobierno no lo puede hacer: no tiene la cohesión como para tomar medidas duras. Pero más duro es seguir con este ritmo de inflación y mucho más duro sería que se espiralizara y termináramos en una hiperinflación. Así que creo que podemos aspirar a que con el apoyo que Fernández le de a Guzmán traten de implementar el programa que aprobaron y de esa forma lleguen con una inflación más alta que la actual incluso, pero no totalmente descontrolada, al final del gobierno ".