Dolarización: la increíble cotización de cuatro dígitos que se necesitaría para aplicarla, según María Eugenia Vidal

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se refirió a la propuesta de dolarización de la economía argentina y señaló su inviabilidad debido a que ese procedimiento implicaría "un empobrecimiento tremendo de la población" .



La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires disertó este viernes en el Ciclo de Encuentros de Ciencia Política organizado por la Universidad de Belgrano. Según informó la casa de estudios, algunas de las temáticas abordadas, además de la dolarización, fueron la creación de empleo, la ley de alquileres, las políticas educativas y la carrera hacia las elecciones presidenciales del 2023 .

En cuanto a la dolarización, Vidal afirmó que " no hay reservas para implementarla a un valor más bajo. Y eso significaría un empobrecimiento tremendo de la población . Entonces, el debate no puede ser teórico, sino sobre lo que es posible implementar y lo que no".

a cuánto debería estar el dólar para realizar una dolarización, según vidal

En la charla, titulada "Desafíos en el liderazgo de grandes transformaciones", la diputada nacional aseguró que se necesita una cifra de cuatro dígitos para que el procedimiento sea víable: "Lo que no se dice es que el cálculo para dolarizar da 1.400 pesos por cada dólar".

En ese sentido, criticó al Gobierno y, al mismo tiempo, a las iniciativas para dolarizar la economía que promueven algunos economistas que ciertos integrantes de Juntos marcaron su apoyo para la implementación de esa medida.



Una de las principales agoreras fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien en el encuentro de AmCham s e mostró partidaria de no buscar consensos con otras fuerzas para producir un "escenario político disruptivo", que incluya la posibilidad de una dolarización , como lo había planteado meses atrás el diputado radical Alejandro Cacace, mediante una propuesta de ley para llevarla a cabo.

TOPE AL SUELDO DE LOS DIPUTADOS: EL NUEVO PROYECTO DE VIDAL



La diputada María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley para que los aumentos que reciben las dietas de los diputados y senadores tenga como tope máximo el incremento que se aplica a los jubilados de todo el país .

La iniciativa fue respaldada por legisladores de diversas bancadas opositoras, como Martín Tetaz, Diego Santilli, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Rogelio Frigerio, Fernando Iglesias, Paulo Oliveto, Carolina Píparo, Sabrina Ajmechet, María de las Mercedes Joury y Camila Crescimbeni.

TOPE AL SUELDO DE LEGISLADORES: QUÉ DICE EL PROYECTO

El proyecto propone regular los porcentajes de las remuneraciones en carácter de dieta y de compensación por gastos y representación, y limitar las actualizaciones de los mencionados ingresos correspondientes a los legisladores nacionales pertenecientes al Congreso Nacional.

El proyecto establece que el porcentaje de aumento total anual de la remuneración de los legisladores nacionales "no podrá superar en ningún caso el porcentaje de aumento anual del haber de jubilación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en base a los mecanismos establecidos por la legislación vigente" .

Agrega que "la cantidad de tramos con aumentos no podrá ser superior a los que recibe anualmente el personal legislativo del Congreso Nacional".

En los fundamentos, Vidal dijo que "en este momento de tanta angustia, en el que muchísimos argentinos no llegan a fin de mes, no se puede seguir sintiendo, que el que vive de la política vive mejor que ellos".

""De la misma manera que lo hice cuando fui gobernadora, en donde ya había un tope, pero hice que ese tope fuese muchísimo más bajo, logramos que ese tope sobre el total del presupuesto provincial, fuese más bajo", agregó.

Destacó que con el proyecto "de ninguna manera afecta las remuneraciones del personal del legislativo, establecido en el Estatuto y Escalafón para el personal del Congreso de la Nación, ley 24.600 ni el personal contratado bajo locaciones de servicio".