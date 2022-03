Tres provincias generaron 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país en 2021

Argentina exportó u$s 77.934 millones en 2021, un récord en 8 años y un 42% más en términos reales que en 2020. Pese a que este ingreso de dólares generó el saldo comercial más alto de la última década de 14.750 millones de dólares , no todas las provincias pudieron sacar ventajas del contexto, como el viento de cola de las commodities, para profundizar su perfil exportador.

Tres provincias generaron siete de cada diez dólares del total exportado el año pasado , según el informe de origen provincial de exportaciones (OPEX) del Indec. Entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe hicieron ventas al exterior por u$s 57.701 millones.

De acuerdo al OPEX, el aporte de cada región y provincia al total de las exportaciones, tuvo un crecimiento generalizado en todas las regiones:

La región Pampeana aumentó sus exportaciones 46,6%

La región Noroeste (NOA) un 27,9%

La región Patagonia un 26,6%

La región Noreste (NEA) un 21,0%

La región Cuyo un 20,7%"

Por provincia, el ranking lo lidera Buenos Aires , con ventas al exterior de u$s 28.023 millones, seguida por Santa Fe con u$s 17.921 millones y Córdoba con u$s 11.757 millones. El cuarto lugar es de Chubut con u$s 2.914 millones y el quinto de Santa Cruz con u$s 2.316 millones.



Las exportaciones provinciales denotan la variedad de estructuras productivas que tienen las distintas regiones del país y, a la vez, la disparidad en el desarrollo y explotación de recursos. Si se analizan las exportaciones totales por rubros, fueron:

un 28% de productos primarios

un 39,7% de manufacturas de origen agropecuario

un 25,6% de bienes industriales.

En Buenos Aires, por ejemplo, más de la mitad de las exportaciones corresponden a manufacturas de origen industrial. En cambio, Chubut junto con Neuquen, se beneficiaron del aumento en el precio del petróleo, así como también de la suba de las exportaciones de aluminio.

¿En qué se fue el superávit comercial de 2021?

Aunque las exportaciones récord dejaron una balanza favorable por casi u$s 15.000 millones (las exportaciones se ubicaron muy por encima de las importaciones), las reservas internacionales brutas cerraron el año en u$s 39.662 millones, lo que significa un aumento sólo de u$s 275 millones respecto a 2020 y una caída de u$s 5.186 millones contra diciembre de 2019.