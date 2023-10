Dólar litio: apuestan a un refuerzo en las reservas de un sector estratégico

El Gobierno oficializó hoy nuevos dólares diferenciales para las exportaciones: el dólar litio y el dólar plata, entre otros. Con la liquidación de divisas de estos productos de la minería, esperan unos 700 millones de dólares hasta el 30 de noviembre .

Mediante la Resolución 163/2023 de la Secretaría de Minería, publicada esta tarde en un suplemento del Boletín Oficial, se ingresaron al Programa de Incremento Exportador (PIE) -por el que tendrían un tipo de cambio efectivo cercano a los $ 500 por dólar- la dolomita calcinada o sintetizada; la cal viva o apagada; boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados) excepto los boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural; ácido ortobórico; cloruro y carbonato de litio; piedras preciosas o semipreciosas excepto diamantes; y la plata en bruto.

Esta norma se complementa con la Resolución Conjunta 1/2023 de las secretarías de Industria, Agricultura y Minería, que dio paso a establecer un dólar diferencial para productos tan variados como el girasol, el tabaco, la cebada para la cerveza, el oro y los autos.

Según las cuentas que manejan en los despachos oficiales, en el bimestre octubre-noviembre entrarán más de 10.000 millones de dólares , que corresponden a los yuanes del swap de China -equivalentes a u$s 6500 millones-; los u$s 3000 millones que sumarán minería, industria y agro sin la soja; los u$s 1200 millones de exportaciones de petróleo y gas ("dólar Vaca Muerta"); y la soja.

Todas estas divisas servirán como colchón en las últimas semanas de gestión de Unión por la Patria, ya sea a la espera de la asunción de un nuevo presidente o en la antesala de que Sergio Massa asuma el 10 de diciembre.

Noticia en desarrollo