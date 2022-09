Dólar: lanzan formulario para renunciar a los subsidios del agua, ¿cuándo?

El Gobierno lanzará un formulario para que los usuarios del servicio de agua potable y cloacas puedan renunciar a los subsidios y, de esa forma, sigan habilitados a comprar dólares en los mercados legales.

Según pudo saber El Cronista, el Ente Regulador de Agua y Saneamientos (ERAS), que conduce Walter Méndez, espera que el Ministerio de Obras Públicas -la Autoridad de Aplicación-, dirigido por Gabriel Katopodis, otorgue la autorización para habilitar el registro.

Un detalle de los subsidios deja sin dólar a todos los usuarios del AMBA

Cómo será la quita de subsidios al agua en las tarifas de Aysa

Como todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye a la Ciudad y el conurbano) mantiene hasta el momento los subsidios a las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la medida de que los subsidiados no puedan acceder a ningún tipo de dólar legal -ni el "ahorro" o "solidario" ni el MEP por la Bolsa ni el CCL ni la compraventa de Cedears- excluiría de los mercados formales a todos los usuarios del AMBA (unos 3,3 millones en total) y también a sus grupos familiares que conviven en los domicilios con ayuda estatal.

Y hasta ahora no existe la posibilidad de renunciar a los subsidios al agua porque tampoco hubo un formulario voluntario, ya que la segmentación de tarifas será con criterios geográficos y no socioeconómicos, a diferencia de la energía .

La Comunicación "A" 7606 del Banco Central (BCRA) establece que " las personas usuarias de los servicios púbicos que solicitaron y obtuvieron el subsidio en las tarifas derivadas del suministro de gas natural por red y/o energía eléctrica, como así también aquellas que lo hubieran obtenido de manera automática , y las que mantengan el subsidio en las tarifas de agua potable, no podrán mientras mantengan el beneficio acceder al mercado de cambios para realizar compras de moneda extranjera para la formación de activos externos, remisión de ayuda familiar y por operaciones con derivados".

Así, el Gobierno estaba empujando a todos los usuarios del AMBA a canalizar sus ahorros en las cuevas financieras con la compra de dólar blue.

Inscripción para la segmentación de tarifas

Este lunes, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, envió una nota administrativa a las distribuidoras Edenor y Edesur para que a partir de los próximos envíos de las facturas adjunten un instructivo para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE), el formulario base de la segmentación de tarifas de luz y gas.

De acuerdo a los datos que brindan fuentes oficiales, sobre unos 14,9 millones de hogares, solamente 9,8 millones completaron el RASE; de ellos, 5,6 millones (el 57% del total de inscriptos) entraron en la categoría de ingresos bajos y el Gobierno sospecha que hay usuarios que mintieron en la Declaración Jurada.

Sobre casi 15 millones de hogares, 5 millones no se anotaron para recibir los subsidios a la energía. El 57% de los inscriptos tienen ingresos "bajos"

Del resto, hay unos 5 millones de hogares no inscriptos, ya sea porque no quieren compartir datos personales con el Estado (no renunciar al secreto fiscal), porque tienen ingresos altos, o porque no sabían anotarse o no conocían la existencia de esta herramienta.

En el Gobierno les mantuvieron de hecho los

subsidios a todos los que tenían la tarifa social, pero temen que muchas personas de ingresos medios terminen pagando boletas más altas, sin subsidios, y eso detone una crisis política.