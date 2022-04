Dólar: la impactante comparación de lo que gana un trabajador de una tienda Apple por día vs un trabajador promedio en Argentina

Es bien sabido que los salarios en Argentina son sustancialmente más baratos que en otros lados del mundo . La suba constante del dólar blue y la falta de políticas de recuperación del salario generaron que la brecha haya aumentado cada vez más, al punto que el salario diario de un trabajador de una tienda Apple en Estados Unidos podría llegar a valer más que el salario promedio mensual en Argentina.

Los trabajadores de Amazon en Nueva York aprobaron semanas atrás la formación del primer sindicato del coloso del e-commerce en Estados Unidos, un hecho histórico para una compañía que se oponía a la sindicalización de sus empleados desde su creación hace 27 años. Esta reacción tuvo coletazos que llegaron hasta las tiendas de Apple de la misma ciudad.

En ese sentido, el reclamo central por parte de sus trabajadores es el de percibir un aumento salarial de u$s 20 a u$s 30 por hora , es decir, ganar u$s 240 al día. Esto, al valor de cierre del dólar blue de esta jornada ($ 206,5), implicaría un sueldo diario de $ 49.560.

La cifra adquiere un tenor aún mayor cuando se tiene en cuenta que el Indec publicó a inicios de abril el informe sobre la Evolución de la distribución del ingreso (EPH) del cuarto trimestre del 2021. De ese estudio se desprendió el dato de que el 60,4% de la población total -17.505.511 personas- percibió algún ingreso: cuyo promedio fue de $52.553 o USD 254 en la cotización blue.

Es decir: en tan solo un día, un trabajador promedio de una tienda Apple, en el caso de recibir lo que demanda en su reclamo salarial, podría llegar a ganar tan solo $ 2.993 menos el sueldo promedio mensual de un argentino según los últimos datos informados por el Indec. Aun así es importante aclarar que el nivel del costo de vida de metrópolis como Nueva York o Buenos Aires también tienen sus diferencias, aunque el cálculo asusta.

La inflación acumulada de los tres primeros meses del año fue del 16%. Si este factor fuese tenido en cuenta para aumentar el salario promedio del último trimestre del año pasado, este equivaldría a $ 60.938, es decir, $ 11.378 más de lo que podría ganar un trabajador promedio de Apple en un día.

A este último le bastaría trabajar 10 horas para superar ese sueldo actualizado . Así, ganaría $ 61.950, sobrepasándolo por $1.012.

SALARIOS: ADVIERTEN QUE VOLVERÁN A CAER FRENTE A LA INFLACIÓN ENTRE AÑO

Frente a una inflación para 2022 estimada en 60% según el último relevamiento de expectativas del Banco Central, los salarios del sector privado registrado tendrían un descenso en el poder de compra del 0,8% y los sectores públicos e informales advertirían una baja incluso mayor, de entre -1,8% y -5,6% .

Las cifras se desprenden de un informe de Fundación Capital de Martín Redrado, que remarcó que en paralelo, el Gobierno anunció medidas para acotar los efectos de la inflación en los ingresos de la población más vulnerable, cuyo costo fiscal podría superar el 0,4% del PBI.

"A modo de comparación, los tres pagos del IFE durante el 2020 implicaron un desembolso de aproximadamente 1% del producto. De esta forma, un nuevo año negativo para el poder adquisitivo de los trabajadores limitará el consumo en el 2022, destacaron.