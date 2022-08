Metas con el FMI, dólar e inflación: qué va a pasar con estas variables según una de las principales consultoras del país

Luego de los cambios en el Gobierno y la estabilización en el tipo de cambio, Sebastián Menescaldi, , director asociado de la consultora EcoGo , analizó el futuro de la economía argentina y advirtió que habrá "un gran problema con las expectativas de los precios de reposición hacia adelante".

EcoGo es la consultora que conduce Marina Dal Poggetto, economista que sonó para acompañar al actual ministro de Economía, Sergio Massa, como viceministra y especialista en macroeconomía.

"En julio se rompió todo el sistema de precios entre la renuncia de Guzmán, el cierre al acceso de importadores al mercado de dólares y nadie sabía que valía cada cosa", analizó Menescaldi sobre la situación que se desencadenó hace algunos meses en el Poder Ejecutivo.

Dólar: que pasará con el tipo de cambio

El economista también aseguró que "faltan referencias y expectativas, si bien se estabilizó el tipo de cambio, no se ha logrado generar expectativas hacia adelante y ese es el problema".

Luego de llegar a $ 350, el dólar blue se estabilizó en torno a los $ 290 y todas las opciones financieras operan a la baja hace algunas ruedas, lo que llevó a achicarse la brecha con la divisa oficial que fija el Banco Central. Esta menor diferencia bajó el calor del mercado cambiario pero no las expectativas devaluatorias.

"En las últimas tres crisis de la brecha cambiaria la inflación creció", describió Menescaldi, y en este punto también se refirió al aumento de tarifas que se anunció ayer: "Hace dos años que las tarifas no aumentaban y había mucho retraso".

Sobre el dólar, el economista sostuvo que "no se sabe qué va a suceder con el tipo de cambio en tres meses". Por el momento, el BCRA perforó un piso de reservas y tiene u$s 36.865 millones acumulado bruto en sus arcas, un número que baja día a día a pesar de las mínimas compras que realizó.

Sobre el FMI, Menescaldi indicó en diálogo con CNN Radio que "va a ser muy difícil cumplir los objetivos de septiembre y hay que encontrar un entendimiento nuevo entre las nuevas autoridades y el Fondo".

Dólar en baja

Se podría llegar a decir que la AFIP le ganó al Banco Central. La fuerte suba de tasas de 950 puntos básicos que hizo el BCRA no fue el motivo principal por la cual el dólar contado con liquidación bajó de $ 285 a $ 278, el MEP de $ 280 a $ 276 y el blue de $ 295 a $ 291, aunque quedó $ 290 en el postcierre.

Como anticipó El Cronista, la razón principal del descenso del dólar en todas sus variantes, deslizan en las mesas, fue el vencimiento cruzado, tanto de anticipos de Ganancias y Bienes Personales como el pago de la tercera cuota de esos tributos.

"Todo el día con ventas, no muy grandes pero sí constantes: fichas de u$s 50.000, u$s 100.000 y u$s 200.000 en el contado con liquidación", revela uno de los brokers más activos en este segmento.