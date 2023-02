"Dólar Disney": Claudio Zuchovicki explicó de manera magistral por qué el peor ahorro es "el colchón"

El economista Claudio Zuchovicki se refirió al dólar como método de ahorro y explicó por qué no vale la pena tener los billetes guardados en casa y sin invertirlos.

El especialista contó, a través de una anécdota, cómo el dólar se deprecia de la misma manera que el peso argentino y por qué no conviene ahorrar en dólares.

" En 1979, costaba 5 dólares ir a Disney. Yo llevé a mis hijos en el 2005 y guardé las entradas que valían 25 dólares. Hoy en día, ir a Disney vale 109 dólares ", dijo Zuchovicky sobre la inflación en dólares acumulada en los últimos 44 años.

"Esta es la depreciación del dinero en el tiempo , por eso me gustan tanto las inversiones y ese mundo", acotó sobre por qué no es conveniente ahorrar en dólares, ni en ninguna otra moneda.

Más adelante, expuso que guardar el dinero en casa es perder valor adquisitivo y comparó la depreciación del peso con la del dólar. "Aquel que ahorra guardando plata en una caja de seguridad, ahorra contra el peso, por la depreciación del peso. Pero, no por eso es una fuente de ahorro ", cerró.

Hace unas semanas, Claudio Zuchovicki se refirió a la dinámica del dólar y analizó el contexto macroeconómico de la Argentina e hizo foco en la inflación . En diálogo con CNN Radio analizó el aumento de la divisa extranjera durante los primeros días del 2023.

Además, analizó las medidas del gobierno para intentar frenar la suba imparable del dólar blue.

Se refirió a la recompra de deuda externa por u$s 1000 millones anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante los primeros días de enero y reflexionó que esta medida "no afecta en el corto plazo y no va a cambiarle la vida a nadie tampoco en el mediano y largo plazo".

Según Zuchoviky, se trata de "una medida gestual que no está mal", pero afirmó que "la deuda que se capitaliza a estos niveles genera más deuda y al futuro puede traer un problema mayor".

" Me parece mejor esto que gastarlo en cualquier otra cosa o que se lo lleve una secretaría nueva para darle el puesto a dos militantes, pero no cambia porque son mil millones y Argentina debe 120 mil millones", recalcó, reconociendo que la estrategia "achica, pero no va a cambiar la vida de nadie".

Esto ocurre así porque, tal como explica Zuchovicki, "Argentina no se está desendeudando", sino que "solo cambia a quién le pide plata". Y criticó: "Antes le debíamos a bonistas y ahora al FMI, no es ahorro dejar de gastar algo. Se construyen relatos políticos para tratar de justificar una noticia".

Carlos Zuchovicki: "es muy difícil interpretar lo que va a suceder con el dólar en el país".

Por otro lado, el especialista en mercado de capitales se habló sobre la dinámica que podría seguir el dólar paralelo en un año electoral y reconoció que resulta "muy difícil interpretar lo que va a suceder con el dólar en el país".

Según Zuchovicki, esto se debe a la fuerte influencia de las elecciones presidenciales este 2023, año en el que "la economía va a estar signada por los pasos políticos que se den a partir de ahora", remarca el analista.

Al cierre, habló sobre la inflación de este año e hizo referencia al objetivo dispuesto por Massa de mantener el indicador estable: "Tampoco podría haber una inflación por debajo del 4% porque no sería el número real", cerró.