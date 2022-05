Dólar y 'festival de bonos' para evitar la hiperinflación: la riesgosa estrategia del Gobierno según un economista histórico de la City

El ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, aseguró este sábado que la economía argentina ingresó en un ciclo de "estanflación" , donde el humor social y la inversión "no se recuperan" y acusó al Gobierno de activar una estrategia de "deuda hasta la cabeza" para evitar una hiperinflación .

"Yo creo que se van a endeudar hasta la cabeza y van a dejar una inflación de tres dígitos. No les importa, ya perdieron la elección. Lo que no quieren es ir presos" , sentenció el académico, en diálogo con CNN Radio .

Después de que el dólar blue registrara un alza semanal acumulada de $ 2,50, Rodríguez señaló que la divisa paralela "aun está barata" , porque "el mercado ya piensa" en una derrota del Frente de Todos en 2023 y un triunfo del PRO, "con apoyo de los liberales" , lo que "evitará un default sobre la deuda nacional" .

"El que venga no va a hacer default sobre la deuda nacional, porque pagar las deudas es una bandera de los liberales o republicanos. Como mucho renegociarán algo. El asunto es que estos no lleguen a un colapso. Alfonsín llegó a un colapso total sin financiamiento porque nadie quería financiar con un gobierno que se iba y sería seguido por otro que pensaban que era peor. En este caso te tiran papeles a la tasa que venga, total lo va a pagar el que venga" , vaticinó.



Además, cuestionó los índices de "crecimiento" que difunde el Gobierno, los tildó de ser "estadísticas fabricadas por el INDEC" y advirtió que tanto el humor popular como la inversión "no se están recuperando" porque "estamos en una estanflación".

"Estamos en una estanflación. Se está midiendo en comparación al año anterior, que fue uno de los peores años. Comparado con el año pasado es fácil crecer dos dígitos, porque el año pasado caímos dos dígitos", agregó Rodríguez. "Los comerciantes están desesperados, te dicen que no llegan a fin de mes, que la gente no va porque no tiene plata. A la segunda semana del mes se terminó la plata y no tienen a quién venderle" , concluyó.

