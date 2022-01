Dólar: ¿el campo puede volver a ser el sostén de las reservas en 2022?

Las exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial producirán un ingreso histórico de u$s 38.400 millones este año , unos u$s 400 millones más que el año pasado según actualizó sus estimaciones la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La principal diferencia con 2021 es que el máximo se alcanzaría gracias a la cosecha de mayores cantidades y no por los precios, que serán más bajos.

Estas cifras dependerán en gran parte de la sequía que afecta actualmente a todos los cultivos de la cosecha gruesa en nuestro país. Del sector agroindustrial dependen 24 puntos del Producto Interno Bruto (PBI) argentino, por lo que el avance de la sequía -que también afecta a Brasil y Paraguay- podría repercutir en el crecimiento del país.

Como se espera que la industrialización de los granos -lo que se destina al mercado interno- se mantenga estable, el aumento en la producción en 2022 tendrá como principal destino la exportación. Para el próximo ciclo, se estima que los envíos al exterior de los principales granos totalicen 67,9 millones de toneladas, un 10% más que en el ciclo previo.

"Si bien los volúmenes exportados serían mayores, los precios de exportación proyectados para los principales productos caerían levemente en el próximo ciclo, lo cual compensa en parte el incremento en cantidades", señalaron desde la BCR.



precios del trigo y maíz

Los despachos de trigo y maíz alcanzarían un récord en 2022 , con 14,7 (un crecimiento del 36%) y 41,1 millones de toneladas (una expansión de 4,1%), respectivamente según el último informe de la BCR.

A esto se le suman las exportaciones de cebada que se estiman en 3,2 millones de toneladas (un 37% más que en 2021), de soja en 5,4 millones de toneladas (un incremento de 7,6%) y de sorgo en 2,3 millones de toneladas, lo mismo que el año pasado.

Respecto de los precios de los principales granos para 2022, las proyecciones prevén que se sostengan en valores elevados en términos históricos , pero levemente por debajo de los precios registrados en el 2021.

Tomando los precios a cosecha de los principales granos, sólo el maíz tardío se ubicaría levemente por encima del precio registrado en el último año hacia esas fechas, mientras que la soja, el maíz temprano, el trigo, el girasol y el sorgo se ubicarían algo por debajo de los precios del 2021.

En cuanto a las cantidades, el panorama de los cultivos gruesos es dispar. "Por el lado de la soja perderá cerca de 1 millón de hectáreas respecto a 2021 y el maíz crece en alrededor de 500.000 hectáreas. Tomando el rinde de los últimos años, se estaría en condiciones de obtener 3,7 millones de toneladas de sorgo, 49 de soja y 57,1 de maíz, lo que lo convertiría en el principal cultivo producido en el país por tercer año consecutivo", explicaron desde la BCR.