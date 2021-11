El dólar, para Martín Lousteau, "tiene un toldo"

Luego de que el dólar paralelo alcanzara por primera vez la fuerte marca de los $200, el senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, definió la volatilidad de la economía argentina con una contundente frase: "El dólar en la Argentina no tiene techo, tiene toldo" .

El economista lo atribuyó a la "incertidumbre" de la población . Y lo ilustró con un ejemplo: "Si yo te digo hoy 'te vendo un dólar a mil pesos', me vas a decir que no, pero si en determinado tiempo el país no acomodó sus inconsistencias , el Gobierno se siguió peleando y reacciona mal a lo que le dice la gente en las urnas, entonces uno empieza a pensar a futuro".

Es por esto que el radical explicó que, aunque sí existe una parte del valor de la divisa norteamericana que "tiene un margen" , otra fracción de esta "depende psicológicamente de lo que los argentinos esperamos a futuro" .

Esto se debe a que, según lo expresado por Lousteau en diálogo con el canal de televisión TN, el dólar "ha sido la gar rocha que utiliza aquel que puede aspirar a saltar un problema para ver cómo sobrevive ".

En este marco, el legislador le pegó al actual Gobierno asegurando que la Argentina tiene "excelentes economistas" y que, por tanto, el problema es "la administración de lo público, el exceso de gasto que hace que tengamos más presión tributaria" y que obliga a emitir dinero o contraer deuda "cuando eso no alcanza".

Tal como expuso el economista de la UCR, este punto afecta también a la brecha cambiaria, la cual en la jornada de este jueves alcanzó a tocar el 100%: " A medida que vos acumulás más combustible , que son pesos circulando, ya sea en la calle o en Leliqs, es más complicado no pensar que el escenario no va a ser peor hacia adelante ", ilustró Lousteau sobre las razones de la incertidumbre y la volatilidad en torno a la divisa extranjera en el país.

Respecto a como se administra esta cuestión por parte del Estado, el senador criticó: "El Estado desalinea el tipo de cambio que te da para exportar y competir, del costo y los servicios que te ofrece" , un punto que dificulta la competencia y la exportación.

Además, se lamentó respecto al rol de la Cámara Alta, presidida por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quién ostenta el quorum en el Senado: "No discutimos ninguna de estas cosas, solamente discutimos las cosas que le interesan a ella (por Fernández de Kirchner), que tienen que ver con cuestiones ideológicas", objetó.

Es por esto que Lousteau resaltó la importancia de las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que el Senado nacional pondrá en juego 24 bancas -15 del Frente de Todos- y la Cámara de Diputados 127, "para poder debatir otras cosas, reequilibrar el sistema y avalar liderazgos".

Finalmente, el senador radical dio su opinión respecto al polémico candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, y consideró que si este "tuviera poder" esto "sería un problema" .

Así se expresó Lousteau al ser consultado respecto a si preferiría formar una alianza con el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, o con el liberal Milei, a lo que el actual senador confesó que no se relacionaría con ninguno de los dos.