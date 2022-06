Dólar blue: cuál es el factor del que depende su aumento, según Hernán Lacunza

El avance en las cotizaciones del dólar continúa luego del endurecimiento del cepo cambiario para las importaciones que estableció este lunes el Gobierno. Ante esto, en la apertura de la jornada de este martes el blue trepa $ 6 y se posiciona $ 235 para la compra y $ 238 para la venta, rompiendo un nuevo récord.

Por su parte, las cotizaciones financieras del dólar también registran nuevas subas en el inicio de la rueda de este martes. El MEP, a través del AL30, y el contado con liquidación (CCL), mediante el GD30, avanzan 0,9% y 1,6% para ubicarse por encima de los $ 243 y $ 250, respectivamente.

Ante este complicado panorama cambiario, el ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, compartió su análisis respecto a las causas del fuerte salto en las cotizaciones del dólar.

EL FACTOR POR EL QUE SE MIDE LA SUBA DEL BLUE, SEGÚN HERNÁN LACUNZA

Según el economista Hernán Lacunza el aumento de la divisa paralela está directamente relacionado al comportamiento del Gobierno: "El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica", subrayó, afirmando que actualmente esta es "muy mala".

"Cuanto más mala sea mayor será la brecha y más va a ser la válvula de escape que es el dólar blue", sumó, posicionando a la divisa que se vende en el mercado ilegal como la opción que tienen los ahorristas para escapar de un panorama económico cada vez más complicado.

"El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica", remarcó Hernán Lacunza.

Respecto a este, tildó de "lamentable" el hecho de que el Gobierno "no está buscando la solución a la causa", sino que se enfoca en las causas externas. "La guerra, las declaraciones del otro, siempre la culpa es de otro, es un ejercicio de pérdida de tiempo", criticó Lacunza en diálogo con TN.

En este sentido, ilustró: "Cuando miro los números, que son más importantes porque es lo que repercute en la calle, hace 90 días se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) después de dos años de negociaciones secretas, que decía que iban a reducir los desequilibrios , pero en los meses siguientes el gasto público creció 17% por arriba de la inflación", evidenció el economista.

Para Lacunza, el "agujero fiscal financiado persistentemente con inflación y con deuda en moneda local en pesos" es lo que está generando la fuerte presión que hoy tiene en jaque al mercado cambiario y que obliga a volcarse al blue como "válvula de escape".

"Usualmente la primera caja de resonancia en Argentina es el mercado de cambio, donde normalmente huyen los ahorristas e inversores cuando quieren salir del peso", explicó el ex funcionario de Macri, indicando que, ahora que el mercado oficial está "reprimido" por el cepo cambiario, esta presión "se desvía al mercado paralelo, dólar blue o contando con liquidación".

Luego de este análisis, Lacunza continuó criticando al Gobierno respecto a su política antiinflacionaria: "La energía está puesta en echar culpas de los monopolios, de los empresarios y los formadores de precios, como si en el resto del mundo no hubiera".

En este marco, se refirió a la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual está empujando subas de precios en todo el mundo a raíz del aumento en los combustibles y el valor de los alimentos, y remarcó que el Gobierno Nacional no puede justificar la alta inflación de la Argentina simplemente por el conflicto internacional: "La guerra puede generar una inflación adicional del 4 o 5% anual , acá es 80%".

"No hay diagnóstico, no tengo clara la voluntad. Mientras se siga haciendo lo mismo no veo razones por las que la inflación podría bajar", pronosticó con dureza, e ilustró: "Si todos los días comemos con exceso de sal algún día vamos a tener un pico de presión".

"Los avisos están desde hace tiempo", insistió Lacunza, recordando que hace dos año la inflación anual rondó el 35%, luego el 50% y para este 2022 se espera un número cercano al 80%. "Es un deterioro parsimonioso pero acelerado y continuo".

"Se ha agravado bastante la tensión, se ha profundizado en las últimas dos semanas, así pasa cuando te pasas dos años con exceso de sal, dos años con exceso de déficit", concluyó con dureza el ex ministro de Hacienda.