El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, oficializó este lunes un nuevo incremento en los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

La medida quedó plasmada en la Resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma establece un aumento del 2,10% para junio, en línea con la inflación de mayo, para las Prestaciones Básicas para personas con discapacidad.

Según el texto oficial, la resolución dispone “una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de junio del año en curso, consistente en un incremento del 2,10 %, sin diferencia por tipo de prestación”.

Discapacidad: confirmada la continuidad del adicional patagónico

La resolución también ratifica un beneficio adicional para las provincias de la región patagónica. El artículo 2° “reconoce un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

Ese plus se sostiene desde mayo y responde a lo previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

Los considerandos explican que la medida busca compensar los mayores costos operativos de las prestaciones en esas zonas del país.

Discapacidad: cómo quedan las prestaciones básicas en junio 2026

Según el anexo de la normativa, las prestaciones para las personas con discapacidad quedan del siguiente modo en junio 2026:

Modalidad Junio 2026 Centro de Día - Jornada Doble $ 1.058.791,92 Centro de Día - Jornada Simple $ 563.272,78 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble $ 1.189.351,59 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple $ 649.532,62 Formación Laboral - Jornada Doble $ 1.039.199,99 Formación Laboral - Jornada Simple $ 565.101,55 Aprestamiento Laboral - Jornada Doble $ 1.039.199,99 Aprestamiento Laboral - Jornada Simple $ 565.101,55 Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble $ 1.059.662,67 Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple $ 564.081,59 Escolaridad Primaria - Jornada Doble $ 1.115.332,35 Escolaridad Primaria - Jornada Simple $ 564.081,59 Hogar Permanente $ 1.991.557,26 Hogar lunes a viernes $ 1.542.054,56 Hogar con CD lunes a viernes $ 2.647.410,64 Hogar con CET lunes a viernes $ 2.783.712,11 Hogar lunes a viernes con Formación Laboral $ 1.636.909,46 Hogar lunes a viernes con Pre Primaria $ 1.639.552,48 Hogar lunes a viernes con Primaria $ 1.688.251,82 Hogar con CD Permanente $ 3.096.913,28 Hogar con CET Permanente $ 3.233.214,83 Hogar Permanente con Formación Laboral $ 2.072.042,45 Hogar Permanente con Pre Primaria $ 2.072.016,67 Hogar Permanente con Primaria $ 2.124.781,31 Pequeño Hogar lunes a viernes $ 1.183.308,73 Pequeño Hogar Permanente $ 1.507.188,36 Residencia lunes a viernes $ 1.057.584,95 Residencia Permanente $ 1.297.114,06 Centro de Día - Jornada Doble $ 889.335,43 Centro de Día - Jornada Simple $ 473.953,73 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble $ 998.550,21 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple $ 545.162,78 Formación Laboral - Jornada Doble $ 873.697,82 Formación Laboral - Jornada Simple $ 475.114,20 Aprestamiento Laboral - Jornada Doble $ 873.697,82 Aprestamiento Laboral - Jornada Simple $ 475.114,20 Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble $ 890.125,17 Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple $ 473.953,73 Escolaridad Primaria - Jornada Doble $ 936.888,34 Escolaridad Primaria - Jornada Simple $ 473.953,73 Hogar Permanente $ 1.672.376,78 Hogar lunes a viernes $ 1.296.019,90 Hogar con CD lunes a viernes $ 2.224.467,03 Hogar con CET lunes a viernes $ 2.338.484,93 Hogar lunes a viernes con Formación Laboral $ 1.375.221,46 Hogar lunes a viernes con Pre Primaria $ 1.377.765,26 Hogar lunes a viernes con Primaria $ 1.418.689,18 Hogar con CD Permanente $ 2.600.823,98 Hogar con CET Permanente $ 2.714.841,81 Hogar Permanente con Formación Laboral $ 1.739.011,66 Hogar Permanente con Pre Primaria $ 1.740.087,48 Hogar Permanente con Primaria $ 1.784.398,85 Pequeño Hogar lunes a viernes $ 994.870,64 Pequeño Hogar Permanente $ 1.207.113,32 Residencia lunes a viernes $ 879.020,10 Residencia Permanente $ 1.089.374,90 Centro de Día - Jornada Doble $ 677.182,54 Centro de Día - Jornada Simple $ 361.179,78 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble $ 761.748,38 Centro Educativo Terapéutico - Jornada Simple $ 416.283,17 Formación Laboral - Jornada Doble $ 665.703,23 Formación Laboral - Jornada Simple $ 361.425,67 Aprestamiento Laboral - Jornada Doble $ 665.703,23 Aprestamiento Laboral - Jornada Simple $ 361.425,67 Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble $ 677.802,46 Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple $ 361.179,78 Escolaridad Primaria - Jornada Doble $ 713.411,20 Escolaridad Primaria - Jornada Simple $ 361.179,78 Hogar Permanente $ 1.330.028,10 Hogar lunes a viernes $ 1.032.317,68 Hogar con CD lunes a viernes $ 1.739.281,73 Hogar con CET lunes a viernes $ 1.827.566,59 Hogar lunes a viernes con Formación Laboral $ 1.046.893,70 Hogar lunes a viernes con Pre Primaria $ 1.070.412,41 Hogar lunes a viernes con Primaria $ 1.102.206,96 Hogar con CD Permanente $ 2.036.992,24 Hogar con CET Permanente $ 2.125.277,09 Hogar Permanente con Formación Laboral $ 1.324.833,88 Hogar Permanente con Pre Primaria $ 1.326.550,23 Hogar Permanente con Primaria $ 1.360.331,14 Pequeño Hogar lunes a viernes $ 915.601,02 Pequeño Hogar Permanente $ 1.182.287,66 Residencia lunes a viernes $ 812.449,84 Residencia Permanente $ 1.007.125,53 Estimulación Temprana $ 399.052,42 Prestación de Apoyo $ 19.752,65 Módulo Maestro de Apoyo $ 470.549,52 Maestro de Apoyo $ 15.444,38 Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) $ 727.770,46 Rehabilitación - Módulo Integral Intensivo $ 173.795,66 Rehabilitación - Módulo Integral Simple $ 104.539,68 Rehabilitación - Hosp. De Día - Jornada Simple $ 624.939,96 Rehabilitación - Hosp. De Día - Jornada Doble $ 1.010.669,97 Rehabilitación - Internación $ 5.653.755,78 Transporte - (Km) $ 865,07 Alimentación $ 4.740,29

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