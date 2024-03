La particular subasta de Martín Menem en Diputados: qué saldrá a la venta y cuándo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sigue pasando con la línea de recortes en el cuerpo que lidera. Esta tarde, se conoció que subastará casi 50 unidades de la flota de autos oficiales. Entre los vehículos se encuentran dos que usaba el exministro de Economía Sergio Massa cuando ya no era más diputado.

"En línea con el compromiso asumido por el Gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación tomó la decisión de reducir y subastar 46 unidades de la flota de autos oficiales", reza el comunicado difundido desde la Presidencia de la Cámara de Diputados.

El texto fue acompañado de un video en el que, en off, explica que la Cámara que lidera Martín Menem no usará el dinero de los "contribuyentes" para financiar "cuestiones que no estén directamente relacionadas con su funcionamiento esencial".

"Es por ello que hemos decidido vender 46 unidades de la flota de autos de la Cámara de Diputados", continúa el mensaje.

La venta será a través de una subasta que quedó en manos del Banco Ciudad. Ahora bien, según pudo saber El Cronista, dentro de esa flota de autos se encuentran dos de los que utilizaba el expresidente de la Cámara y excandidato a presidente, Sergio Massa.

En línea con el compromiso asumido por el Gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, la Presidencia de la HCDN tomó la decisión de reducir y subastar 46 unidades de la flota de autos oficiales. pic.twitter.com/MQN4DWzsMh — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 22, 2024

Uno de ellos es un minibús marca Toyota que el tigrense utilizó a lo largo de toda su campaña. Desde allí, mientras se trasladaba, ejercía sus funciones cuando ya había dejado de ser el titular de la Cámara, para desempeñarse como ministro de Economía.

El segundo auto, de menor tamaño, es el que Massa usaba para trasladarse dentro de la Ciudad de Buenos Aires.