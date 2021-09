Santilli: "Estar lejos de la gente no va más, nos eligieron porque no los escuchan"

El gran ganador de la jornada de este domingo fue Diego Santilli: "El Colo" encabezó la contundente victoria de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires -el distrito con mayor peso electoral- con un 22,86% de los votos dedicados a su nómina.

Este resultado, sumado al determinante 15,12% que obtuvo el neurocirujano devenido político Facundo Manes como representante de la UCR dentro de la interna de la coalición, le valió a Juntos por el Cambio una victoria que supera al oficialista Frente de Todos por unos 5 puntos .

Elecciones 2021: cómo queda la lista de Juntos en provincia de Buenos Aires, con Santilli y Manes

En este contexto, el candidato que encabezará la lista opositora en las elecciones generales de noviembre dialogó al aire sobre su victoria en la Provincia de Buenos Aires , histórico bastión kirchnerista que este año debe renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados, el número más alto a nivel nacional.

Así, en primer lugar Santilli se refirió a sus recorridas por la provincia realizadas durante su campaña, un hecho que el antiguo vicejefe de Gobierno porteño suele destacar, y aseguró que "en cada una de las visitas que hacía escuchaba la necesidad de la gente de un nuevo rumbo" .

"La sociedad está pidiendo escucha, que se enfrenten los problemas y se terminen las chicanas y la agresión ", manifestó "El Colo" Santilli, a lo que consideró que su partido salió victorioso en estas PASO porque la gente los eligió " para resolver los problemas" .

" Para mí el camino es hablando con la sociedad , no va más ver en la televisión a los dirigentes políticos peleándose y que la sociedad vea y diga ‘acá hay otros problemas' ", expuso Santilli.

Además, se refirió a la interna en la que compitió contra el outsider político Facundo Manes con una frase de unidad: " Este también es el triunfo de Facundo , dio el paso, se comprometió e hizo una muy buena elección , hicimos una muy buena elección", resaltó el antiguo funcionario porteño.

Manes dijo que "con Santilli solo no se le ganaba" al kirchnerismo

Ante esto, aseguró que continuarán trabajando juntos "recorriendo" la Provincia de Buenos Aires: "Vamos a tratar de seguir visitando y entendiendo por qué no nos votaron" , indicó Santilli. Por otro lado, se refirió a que "el peronismo unido nunca perdió en las urnas" y se mostró contento de haber podido "sostener una elección en la división".

Además, consultado por su opinión sobre por qué el peronismo "perdió" votos en terreno bonaerense, el opositor planteó: " No sé si los perdió definitivamente pero no gestionaron, no escucharon a la sociedad. Cuando empezó la pandemia la gente tenía miedo pero a los 2, 3 meses empezaron a pedir otras soluciones", examinó Santilli.

Y agregó: " Se estuvo lejos de la sociedad y eso no va más , no hay espacio para eso porque estamos peor, hace más de una década que no se genera trabajo privado ".

En esta línea, Santilli consideró que tanto él como Manes pudieron "interpretar" que "el bonaerense espera que lo cuides, que estés al lado y que propongas lo que ellos están proponiendo ".

Además, agregó que él vio el desencanto con el oficialismo "en cada uno de los recorridos en los barrios más humildes". E indicó: "La gente me decía 'queremos laburar para llegar a fin de mes' y me hablaba de la inseguridad" .

PASO 2021: la derrota bonaerense golpeó duro al Gobierno y la apuesta por Santilli fortaleció a Larreta

Finalmente, consultado respecto a sus proyecciones para las elecciones presidenciales del 2023 y el rol de el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como el gran "armador" de las PASO de Juntos por el Cambio , Santilli se despegó de una respuesta certera: "Me parece que es muy apresurado hablar del 2023, acá lo que queremos es que salgan adelante los argentinos" .

No obstante, indicó que le "cuesta ser objetivo" ya que su "relación personal de amistad con Horacio (Rodríguez Larreta)" es conocida públicamente: "Yo he aprendido su método, sus formas, el trabajo cotidiano y lo quiero y aprecio mucho su trabajo" , expresó Santilli.