Encuesta: Santilli cautiva más voto opositor que Tolosa Paz al electorado oficialista

Un 82% de los votantes de Juntos por el Cambio no dudaría en sufragar por Diego Santilli . Es más, apenas un 6% no lo votaría bajo ningún punto de vista. En cambio, entre el electorado del Frente de Todos, la postulación Victoria Tolosa Paz apenas entusiasma al 64% de su núcleo duro. Y el 17% no quiere votarla.

Estos datos surgen de un sondeo de D'Alessio IROL/Berensztein realizada en julio, entre 1000 encuestados de manera online, mayores de 18 años.





Sin discriminar la inclinación electoral de los consultados, el ex jefe de Gobierno porteño, primero en la papeleta bonaerense de Juntos, encabeza la percepción del listado de candidatos, con un 45% divido entre los que "seguramente" lo votarían (23%) y los que "probablemente" (22%) lo harían.

La primer precandidata a diputada del FdT llega al 37% , lo mismo que el ministro Daniel Arroyo (Desarrollo Social) que está ubicado en el puesto 12 de la boleta oficial. Ambos comparten el cuarto puesto en el ranking.

Detrás de Santilli, en segundo lugar, está su competidor en la PASO del 12 de próximo septiembre, el radical Facundo Manes. con un 43% de intensión de voto. Y tercera aparece Graciela Ocaña (42%) que busca renovar su banca que obtuvo en 2017 con Juntos por el Cambio.

Entre los votantes del FdT, tanto Tolosa Paz como Arroyo y el número dos de la lista, el ex ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, todos acaparan el 64% de su electorado . Pero es este último quien logra más porcentaje de "seguramente lo votaría".

Entre el electorado opositor, Santilli es seguido por Ocaña (78%) y Manes (68%). Lo llamativo es, con más del 50%, la irrupción en las preferencias del electorado de Juntos tanto de José Luis Espert como Carolina Píparo , que de JxC se pasó a las filas del economista. Ambos son la fórmula que encabeza la lista de Avanza Libertad.

En el apartado porteño, Martín Tetaz (que secunda a María Eugenia Vidal en la boleta de JxC) cosecha una mayor adhesión entre los consultados, con un 47% de votos (entre probables y seguros).

Otro economista, Ricardo López Murphy, que enfrenta a esa boleta en al interna cambiemita, aparece en segundo puesto, con 45%, compartido con la ex gobernadora bonaerense.

Lejos, con 31%, recién aparece la opción porteña del Frente de Todos, Leandro Santoro.