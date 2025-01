FMI en Argentina: en qué se avanzó y qué falta

La misión del FMI lleva su segundía día en Buenos Aires, y continúa con las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Gobierno argentino.

La llegada de la misión motivó que el ministro de Economía, Luis Caputo, suspendiera su participación del Foro de Davos.

Entre los argumentos del ministro para su regreso destacó que tendría "tres días de mucho trabajo entre la misión del Fondo, la licitación por adhesión y medidas que estamos terminando de diseñar desde la Secretaría de Comercio".

Los encuentros, que comenzaron el miércoles, están diagramados con "equipos técnicos del Ministerio de Economía" junto al staff del organismo, según sostuvieron fuentes oficiales.

Las precisiones sobre el nuevo acuerdo llegaron desde el otro lado del Atlántico, cuando el presidente Javier Milei dijo, en diálogo con Bloomberg, que no solo buscaba fondos frescos, en torno a u$s 10.000 millones, sino que también aspiraba a revisar el esquema de vencimientos.

Los pagos de capital al organismo comenzarían a partir de 2026, período para el cual el Gobierno espera ya haber salido del cepo, elemento que se encuentra sobre la mesa de negociación.

Milei sostuvo que la salida del cepo está sujeta al caudal y plazo en el que se consigan los fondos. "La salida del cepo no está en discusión, lo que no puedo plantear es la salida si no sé de cuánto dinero estamos hablando, y del cómo, porque también tengo que calzar los flujos del fondo, la clave está ahí", dijo Milei y agregó: "No es lo mismo si recibo todo cash o si lo recibo en cuotas".

El mandatario también marcó la posibilidad del regreso al mercado de deuda internacional.

Del anterior acuerdo quedaron pendientes las revisiones técnicas nueve y diez, que se espera que sean unificadas con las nuevas condiciones que se desprenderán del acuerdo que buscan firmar las partes.

Lo que sí se sabe es que el Gobierno sobre cumplió la meta fiscal al conseguir el superávit en el primer año de gestión.

Está también a qué tipo de acuerdo buscarán suscribir las partes. Existen dos escenarios de mayor posibilidad: por un lado, un Stand By Agreement, y por el otro, un acuerdo de facilidades extendidas.

En el primer caso, sería un acuerdo con vencimientos a menor plazo, como el que consiguió Mauricio Macri en 2018.

El segundo esquema consiste en mayores plazos de vencimientos, como el que renegoció el exministro de Economía, Martín Guzmán, con el que empujó los vencimientos para 2026 y los prolongó por 10 años.

Es esperable que las partes se vuelquen a un acuerdo de facilidades extendidas, ya que ofrece mayores plazos.