Después del debate y las chicanas cruzadas, Santilli buscó reforzar las propuestas de campaña

Este mediodía, desde La Plata, Diego Santilli retomó la senda de campaña con la presentación de propuestas como eje . Además, luego de haber debatido anoche con los otros cinco candidatos que encabezan las listas de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, criticó la estrategia de Victoria Tolosa Paz, su contrincante directa.

En primer lugar, el candidato de Juntos recordó que "por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo se presenta a debatir" . Consideró además que su idea era presentar propuestas e ideas "para encontrar en la educación en lugar común que nos permita salir adelante".

Sin embargo, sostuvo que del otro lado encontró "chicanas, agravios, discusiones del pasado. Nada sobre el presente y el futuro. Fuimos unos pocos los que intentamos a lo largo del debate plantear ideas y propuestas ".

En esa línea, repasó varios de sus ejes de campaña. Algunos temas habían sido mencionados durante el debate y otros se esbozaron antes. En cuanto a la cuestión institucional, hizo hincapié en la propuesta de ficha limpia y en la boleta única papel.

Luego se detuvo sobre la educación y estimó que hay 1,3 millones de chicos que dejaron la escuela el año pasado, por lo que planteó que "hay que exigir al gobierno nacional que explique cómo va a hacer para que esos chicos vuelvan a las escuelas", y pidió también por la obligatoriedad de las evaluaciones educativas.

Respecto a la economía, lanzó que " solo 5,8 millones de argentinos tienen trabajo formal en el sector privado. Así no se puede salir adelante , no hay posibilidad de construir un futuro mejor si no tenemos trabajo para los argentinos", y volvió a pedir por una rebaja de impuestos, especialmente a las pymes agropecuarias.

Otro de sus ejes, como suele ocurrir, es la inseguridad, y criticó que en la provincia de Buenos Aires "liberaron a 2000 presos el año pasado. Los narcos volvieron a los barrios y la gente vive con miedo. Hay que enfrentar sin improvisación a los delincuentes". También pidió un endurecimiento de penas y una reforma en el código procesal penal "para terminar con la puerta giratoria".

Antes de Santilli había tomado la palabra Facundo Manes, tercero en la lista, quien llenó de elogios al "colo" por el debate realizado. El neurocientífico planteó que "tenemos que soñar en grande" y que "no vamos a poder enfrentar este nuevo mundo desde un país pobre, sin rumbo, con las mismas prácticas y fórmulas de siempre".

En este sentido, remarcó la importancia de apostar a la educación, la ciencia y la tecnología. "La competencia entre los países es a través de los sistemas educativos y tecnológicos. Ahí está la batalla del siglo 21. Tenemos que decidir si seguimos administrando pobreza o si encaramos el futuro ", agregó.

También se había expresado Graciela Ocaña, otra de las que acompañó a Santilli en el debate de anoche. Fiel a su estilo, criticó al gobierno nacional por "el vacunatorio vip, las fiestas clandestinas, las escuelas cerradas y el abandono a las víctimas de inseguridad".