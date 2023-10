Milei fue con su mamá, Macri pegó faltazo y hubo pedido sorpresa de Massa

Mauricio Macri no fue al debate presidencial. En la primera fila junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad, quedó su butaca vacía aunque en su entorno indicaron a El Cronista que nunca tuvo previsto asistir. Hasta una hora antes los organizadores creían que podría aparecer.

Alejado por protocolo del resto de la comitiva de Juntos por el Cambio, a Larreta se lo vio conversando con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg de Roca, quien fuera la candidata frustrada de Macri para la Procuración General. Esta semana confesó haberse sentido en shock por su derrota frente a Bullrich .

El expresidente de la Nación regresó al país el sábado desde Estados Unidos donde tuvo que aclarar que su candidata sigue siendo Patricia Bullrich y no Javier Milei. Incluso hubo una charla entre él y la representante de su espacio para reforzar el mensaje. Y para esta semana tiene previstos varios viajes por las provincias.





Charla y foto previa en un hotel de Recoleta

En un hotel de Recoleta Patricia Bullrich y Mauricio Macri se reencontraron tras varios roces públicos

En lugar de ir a la Facultad de Derecho, Macri optó por sumarse a la charla previa de Bullrich con gobernadores y candidatos en el hotel Palladio ubicado en Callao al 900 del barrio de Recoleta, a pocas cuadras del evento. Allí se juntaron para la foto Macri, Bullrich, su compañero de fórmula Luis Petri; el economista Carlos Melconian y gobernadores en ejercicio, electos o candidatos como Marcelo Orrego (San Juan); Néstor Grindetti (Buenos Aires); Gerardo Morales (Jujuy); Gustavo Valdés (Corrientes); Jorge Macri (Capital); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Poggi (San Luis). No llegaron a la postal pero sí la acompañaron Alfredo Cornejo (Mendoza); Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

Es llamativo que en la imagen está Macri como candidato a jefe de Gobierno pero no Rodríguez Larreta que perdió la PASO y esta semana confesó haberse sentido en shock. Diego Santilli los acompañó en el trayecto en bus desde el hotel hasta la UBA.

¿Por qué no estuvo Macri en el debate? Cerca suyo indicaron que ese espacio era el espacio de la candidata a Presidenta. Probablemente la mirada periodística hubiera estado sobre él, incluso por parte de los adversarios de Bullrich desde sus atriles, alertaron.

Gobernadores y candidatos fueron en bus desde el hotel de Bullrich a la Facultad de Derechos de la UBA

En la comitiva de Sergio Massa hubo varios ministros de Unión por la Patria dispuestos a hacer un scrum para defenderlo mediáticamente como su compañero de fórmula Agustín Rossi; Gabriel Katopodis; Victoria Tolosa Paz; Jaime Perzcyk y Matías Lammens que dio muchas entrevistas con la idea de reforzar la defensa del Previaje en línea con los dichos del candidato a Presidente. Hubo varios gobernadores: Juan Manzur (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan).



Recién llegado de Brasil, en la tercera fila se ubicó Daniel Scioli, exprecandidato a Presidente y con experiencia en debate. Protagonizó aquella acalorada confrontación con Macri en 2015 cuando el candidato de Cambiemos le reprochó "en qué te han convertido". Scioli anticipaba un futuro apocalíptico si ganaba el expresidente de Boca y cuatro años después se sintió reivindicado cuando el porteño perdió la reelección.

Esta tarde Massa le devolverá gentilezas a Scioli y lo acompañará en la presentación su libro "La nueva era de la diplomacia" en el Teatro Avenida de la Ciudad de Buenos Aires.





El sorpresivo pedido de Massa

Sergio Massa se solidarizó con Israel y lució un lazo negro en señal de luto en el debate

Apenas llegó a la Facultad de Derecho, Massa sorprendió a los organizadores. Les pidió un alfiler y se lo alcanzaron. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria quería pincharse un lazo negro sobre la solapa del saco en homenaje a las víctimas de Israel por el brutal ataque de Hamas.

También Bullrich tuvo uno sobre su saco rojo, ajustado debajo de su escarapela. Ambos, como Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Javier Milei (La Libertad Avanza) expresaron su solidaridad con Israel. En cambio Myriam Bregman (FIT) sólo se manifestó en solidaridad con las víctimas civiles. Detrás de cámara se opuso a que los moderadores hicieran alguna alusión.



Milei volvió a sorprender por mantener, durante casi todo el debate, la calma. Y como en Santiago del Estero mandó a cortar las luces de su atril para poder leer sin sentirse encandilado. Sólo el libertario y Bullrich optaron por leer en algunos momentos de la presentación.

Esta vez estuvo en la platea la madre del candidato de La Libertad Avanza, Alicia Lucich, con quien durante mucho tiempo no se dirigió la palabra. Lo contó él mismo el sábado en el programa de Mirtha Legrand cuando dijo que con sus padres "tengo una relación", a secas. La diva de la televisión no repreguntó.

De su espacio fue Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno, quien buscó dónde pegarle a "la casta". Enojado mostró y tuiteó una foto de una heladera con botellas de agua y de cerveza en el lado vedado al público y reservado para los candidatos y su grupo de íntimos. "Con la nuestra, con nuestros impuestos" escribió en redes sociales sobre el gasto que representarían las bebidas.

Sin embargo, este diario consultó y los organizadores indicaron que el catering fue producto de donaciones. Como el debate no tiene publicidad los presentes podían ver en una pantalla los nombres de las empresas que colaboraron: Telecom, Vanna Eventos, Siemens, Brooklyn Bakery, YPF, Cabrales, Que yo Snaks, Fantoche, Citric y Cimens embotelladora Del Porto.

Hay alcohol en el catering del evento del debate



Con la nuestra, con nuestros impuestos. pic.twitter.com/qENJcMgDKw — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 8, 2023

Festejos en dos exclusivos restaurantes

Al cierre todos se sintieron ganadores. Massa se fue rápido convencido de su performance mientras que Bullrich daba entrevistas pautadas con dos canales de televisión y se cruzaba luego a festejar en un exclusivo restaurante del que son habitués los funcionarios del gobierno porteño.

Varios le preguntaron por su ojo cada vez más hinchado y por lo que fue atendida por el SAME. Y otros, que no formaron parte del equipo de 25 selectos invitados al debate, llegaron apurados después de medianoche en taxi. "Me dijeron que ya se va, vine a darle un beso", alcanzó a decir un funcionario porteño mientras corría desde la esquina de Figueroa Alcorta y Pueyrredón.

Milei tuvo su propio festejo. Los libertarios prefirieron irse un poco más lejos, a la parrilla El Estanciero en el barrio de Las Cañitas. A pesar de que el candidato se puso nervioso al contestar sobre el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo -"Tenés la casta adentro" le reprochó entre otras cosas Bullrich-, el presidenciable y su equipo celebraron: " Bullrich todavía no respondió ni que son las Leliqs ", repetían mientras se sumaban Carolina Píparo y Fátima Florez, la novia del libertario que por primera vez estuvo en una cena política de la campaña.

A esa hora, las radios de cada agente de las distintas fuerzas de seguridad que custodiaron la Facultad de Derecho y alrededores recibieron un emotivo y extenso mensaje del comando organizado para el debate. Los felicitaron y expresaron el orgullo por el deber cumplido y la responsabilidad para cuidar a todos los participantes de un debate tan importante. Esta periodista lo escuchó al pie del puente que atraviesa la avenida Alcorta en un día especialmente sensible para la seguridad mundial.