Martín Tetaz y Nacho Bongiovanni debatieron este lunes sobre la política monetaria del gobierno de Javier Milei, con Agustín D’Attellis y Antonio Aracre, en el marco del programa especial organizado por El Cronista Stream por el Día del Economista.

El intercambio recorrió tres frentes: si existe o no atraso cambiario, si conviene levantar el cepo a las empresas antes de los comicios y qué grado de autonomía tiene en la práctica el Banco Central respecto del Poder Ejecutivo.

Tetaz descartó que exista atraso cambiario y atribuyó la abundancia de dólares a la eliminación del sesgo antiexportador, algo que calificó como “el logro más importante del gobierno y del que menos se habla”. Según su lectura, las exportaciones —hoy en el 14% del PBI— deberían duplicar su peso en la próxima década.

Aracre marcó un matiz al señalar que, en agosto, las importaciones crecieron por primera vez en meses. Tetaz respondió que el repunte fue “en precio, en valor”, pero no en cantidad, y que en lo que va del año estas acumulan una caída del 9% respecto de 2025.

Ese diagnóstico derivó en una discusión más filosa sobre el cepo a las empresas. Bongiovanni planteó que es momento de sacarlo, incluso antes de las elecciones, porque sería “una muy buena señal” para el mercado en un contexto de equilibrio fiscal.

“El dólar es gobernabilidad en Argentina. El argentino es un bicho raro que se va a dormir todos los días con un ojo abierto viendo qué pasa con el dólar al día siguiente”, argumentó, y agregó que, a diferencia de otras etapas económicas, hoy el país cuenta con equilibrio fiscal, por lo que el dólar actual podría ser “similar al de equilibrio”.

Aracre discrepó: advirtió que la instancia electoral puede reactivar la cobertura cambiaria de las empresas y generar una presión innecesaria que preferiría dejar para después de los comicios. “El mercado sabe que después de la reelección se va ese cepo, ¿por qué hacerlo antes? Para mí sería como pegarse un tiro en el pie”, sostuvo.

“Error garrafal”: la crítica de Tetaz a la independencia del Banco Central

Consultado por Aracre sobre política monetaria, Tetaz fue crítico del esquema vigente: citó al FMI para sostener que “no es clara la política monetaria, no la comunica bien el gobierno” y señaló una contradicción de fondo, ya que el control de agregados monetarios debería implicar volatilidad de tasa, pero el gobierno “plancha” la tasa durante meses.

Su recomendación fue directa: “Que la política monetaria sea completamente independiente del Ejecutivo”. Sobre el cierre de la ventanilla de LEFI, definido por Milei en contra del gabinete económico, fue tajante: “Ese me parece que es un error garrafal del gobierno”, porque la confianza en la moneda no puede depender de la popularidad del presidente. Insistió: “Independencia total del Banco Central”.

Tetaz agregó que la ley de autarquía del Banco Central salió con 144 votos, y que podría haber conseguido los dos tercios necesarios para una reforma constitucional de no haber sido por un cuestionamiento puntual que usó el kirchnerismo en el debate legislativo.

Bongiovanni planteó que es momento de sacar el CEPO a las empresas, incluso antes de las elecciones. El Cronista Stream

Ante el escepticismo de Aracre sobre los números en el Senado, Tetaz insistió: “Los gobernadores es donde tienen más apoyo del Presidente Milei... si vos asegurabas independencia completa del Banco Central, tenías dos tercios”.

El precedente de Sturzenegger y las señales de la Fed

Consultado sobre qué más cambiaría de la política monetaria, Tetaz propuso reemplazar el control de agregados —que “no es una buena estrategia... no la sigue ningún país del mundo”— por “un programa de metas de inflación razonable como el que sigue la mayoría de las economías del mundo”.

Ante la objeción de Aracre de que ese fue el esquema de Macri con Sturzenegger y no funcionó, Tetaz respondió que lo que falló fue la independencia del Banco Central, no el programa en sí: recordó que en 2017, cuando la inflación núcleo se aceleró, la presión política terminó forzando el recordado “28D”, con el propio presidente del Banco Central relegado a un rol decorativo en el anuncio.

Como contraste, citó el caso de Kevin Warsh, nominado en mayo al frente de la Reserva Federal de EE.UU., a quien el mercado le asigna 60% de probabilidad de subir la tasa a una semana de las elecciones legislativas de octubre. Bongiovanni cerró con el ejemplo de Perú, donde pese a la inestabilidad política el titular del Banco Central, Julio Velarde, “no se toca hace muchos años”, como garantía de estabilidad monetaria.