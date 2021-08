Por qué De Pablo no invierte en Bitcoin ni en otras criptomonedas

Sin vueltas, el economista Juan Carlos de Pablo atacó a las criptomonedas por su mayor desventaja: la volatilidad. Aunque también aceptó su valor como instrumento de cambio. Opinó así tras las palabras del presidente Alberto Fernández que remarcaron los posibles beneficios de las criptos y fue contundente en el análisis macroeconómico: "Argentina tiene que dejar de ser creativa".



"Si yo tuviera un milésimo de mi riqueza financiera en una criptomoneda, no dormiría esta noche", arrancó De Pablo al considerar a las criptomonedas como una inversión de riesgo por su alta volatilidad. Sin embargo, las defendió para este uso: "Si alguien me dice que quiere hacer una transacción de hoy para mañana en Bitcoin o en otra de las miles que hay, puede ser".

Polémica monetaria: ¿puede una cripto moneda oficial frenar la inflación?



El economista desarrolló su razonamiento: "Mantener mi riqueza en algo que fluctúa, que un día vale u$s 3000, después u$s 20.000, después u$s 60.000, después u$s 30.000, después u$s 40.000... Cuando te ponés a estudiar un poco te hablan de los mineros, de esto de lo otro. El Bitcoin te asegura que no hay emisión espuria, pero no te asegura la demanda. Consiguientemente fluctúa ".

Finalmente, sobre el tema criptomonedas y la economía local, De Pablo dejó su recomendación: "Moraleja: no hagamos experimentos. Argentina tiene que dejar de ser creativa. De tan creativos que somos mirá cómo andamos".

Alberto y las criptomonedas

La semana pasada el presidente Alberto Fernández habló de los posibles beneficios de que el país adopte criptomonedas y sugirió que sería una solución para frenar la inflación, días después de que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostuviese que el Bitcoin "no es un activo financiero" y dictara medidas que limitaron su uso en el mercado.

La CNV pone cepo al rulo del dólar y prohíbe vender Bitcoin



Entrevistado por el ciclo Caja Negra, el mandatario sostuvo que "la ventaja" de las criptomonedas "es que el efecto inflacionario se anula".

"También es cierto que generan inseguridad porque ya se han verificado desfalcos y estafas con la utilización de las criptomonedas" , afirmó y planteó que es un tema que hay que abordar con "cuidado".

En ese sentido, sostuvo: "No quiero aventurar demasiado porque ahí se mezclan cosas, como lo económico, la tecnológico, la transparencia y lo no transparente".

"No que negarse (a las criptomonedas) porque tal vez es un buen camino", planteó durante la entrevista. Y en ese sentido, agregó que "la mayor ventaja para nosotros es que de algún contienen lo inflacionario porque es una moneda dura".