Dardos de Lopérfido a Vidal y Larreta: "Son funcionales al oficialismo"

El exsecretario de Cultura porteño Darío Lopérfido apuntó contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a la precandidata a diputada del PRO, María Eugenia Vidal de ser funcionales al oficialismo. A Larreta lo acusó de ser "responsable de un Chernóbil educativo al igual que [el presidente] Alberto Fernández" y a Vidal de ponerse "al nivel de Máximo Kirchner".

"Larreta tuvo los colegios cerrados y fue responsable de un Chernóbil educativo igual que Alberto Fernández, y en ningún momento dijo ‘la Ciudad es autónoma, no se puede tener un año y pico los colegios cerrados con lo chicos sin escuelas, esto es un disparate'", dijo el exsecretario porteño en diálogo con el portal Seúl.

"Uno espera que la política se adelante a solucionar los problemas y en ese caso si no era por Padres Organizados, Larreta tenía los colegios cerrados haciendo seguidismo a la política del kirchnerismo", continuó Lopérfido, para luego preguntarse "¿Eso es una estrategia política? Bueno, si eso es una estrategia política, es una estrategia política que fue contra los chicos".



Asimismo, cuestionó las conferencias de prensa epidemiológicas que se hicieron en el inicio de la pandemia de coronavirus. "Cuando empezaron esta locura y muchos nos opusimos y escribimos esta carta de la 'infectadura' y todo eso, cuando Larreta se sentaba a esos shows patéticos que hacía Alberto Fernández con la complicidad de los medios de comunicación de la Argentina y decía cualquier cosa y daba ejemplos mal de los países, ¿para qué te sentabas ahí?", planteó Lopérfido.

En este sentido, el exfuncionario porteño acusó a varios representantes opositores por ser útiles al oficialismo. "Hoy hay políticos que son funcionales a ese sistema de degradación institucional que propone el kirchnerismo y políticos que dicen ‘esto está mal, hay que corregirlo'", para luego añadir: "Yo me inclino a pensar que es así y creo que esa es una puja que pasado el infierno del kirchnerismo se va a dar dentro de Juntos por el Cambio claramente, porque es una puja que no tiene solución aparente".



En tanto, al referirse al expresidente de Cambiemos Mauricio Macri, Lopérfido aseguró que es el político "que mejor ve la política argentina hoy". Y acotó: "Macri, desde que empezó la pandemia, está diciendo todo lo que pasa con respecto al populismo. También la autocrítica que hace de su gobierno".



Sobre Vidal

Lopérfido también apuntó contra la exgobernadora de Buenos Aires por sus vínculos con el jefe de la bancada oficialista en Diputados. "Ella, en lugar de decir lo que tiene que decir, te cuenta que chatea con Máximo [Kirchner]. Me parece bárbaro que haga eso. Ahora, contame qué chateás. Decime, ¿le preguntás qué hicieron en su familia con la plata?"

Y continuó: "Porque si no, lo que empezás a hacer es crear un sistema político que lo más grave es que puede funcionar, donde hay una alianza entre sectores como ellos con los forajidos, y a los forajidos les conviene tener un sector como ellos, porque les garantiza que si una vez pierden no les va a pasar nada".

"Si vos hacés un sistema donde convivan en todo, quiere decir que vos te ponés al nivel de Máximo Kirchner y le vas a decir a él 'todo esto que es tuyo, quedátelo'", consideró Lopérfido.

Asimismo, planteó: ¿Y Máximo Kirchner dónde puso la gente de La Cámpora? Donde están las cajas. Entonces Máximo se quedó con la presidencia del bloque de Diputados y puso una tipa suya en el Anses, otra en el PAMI, es de manual. Se comporta igual que el padre y la madre, van por el poder y la plata, y la plata para tener más poder".



Luego de que la semana pasada Vidal tuiteara sobre Cuba, y Lopérfido le respondiera, consideró: "Creo que es una estrategia, pero la estrategia política no puede ir en contra de la integridad institucional y no puede ir en contra de dejar de lado a la gente que pelea por que esta decadencia no se agrave. Y por el otro lado un poco lo creen, porque son un poco... Si por alguna circunstancia del destino no hubiesen tenido a Macri y no hubiesen entrado a Juntos por el Cambio, seguramente hubiesen estado en el PJ.

Dicho esto, Lopérfido afirmó: "Si eso hubiese pasado, habrían apoyado al kirchnerismo, como muchos del PJ que no son iguales pero lo apoyan, como esos gobernadores de provincia".