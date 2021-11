Cuántos dólares aportará en la campaña 2021/22 el campo

El valor de la cosecha de granos 2021/22 podría alcanzar el valor histórico de u$s 36.527 millones , gracias al récord productivo de 141,7 millones de toneladas previsto para esta campaña y a la mejora en los precios internacionales, estimó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, el valor de la producción de las principales granos a nivel nacional, descontando los derechos de exportación se ubicaría u$s 2.470 millones por encima de lo registrado el año pasado.

En lo productivo, el salto sería de 1 3 millones de toneladas respecto al ciclo anterior y se ubicaría 400.000 toneladas por encima del registro histórico de 141,3 millones de toneladas obtenidas 2018/19, último récord alcanzado.

"En relación a los precios, dados los elevados precios internacionales de los principales granos y subproductos del sector agroindustrial proyectados, la 2021/22 dejaría como saldo un ingreso de divisas récord para el país por exportaciones de granos y subproductos ", indicó la entidad bursátil, al hacer mención a la previsión de que se concreten exportaciones por US$ 36.700 millones.

Estas previsiones dependen de que el fenómeno climático la Niña "no golpee con fuerza los rindes y éstos puedan ubicarse en niveles acordes a su tendencia histórica, como así también de que, por lo menos, se mantengan los precios FOB de exportación.

El 85% del valor total de la cosecha la aportará la soja, el maíz y el trigo.

En el primer caso, la oleaginosa alcanzará los u$s 14.760 millones, casi u$s 400 millones por debajo de lo obtenido en la campaña 2020/21, mientras que el maíz crecerá hasta los US$ 11.070 millones y el trigo hasta los US$ 5.110 millones.

No obstante el récord en el valor de la cosecha, el resultado bruto para los productores se ubicaría por debajo de lo registrado en el ciclo anterior.