Cuánta plata necesita ganar una familia por mes para vivir en la Ciudad de Buenos Aires

El costo de vivir en la ciudad de Buenos Aires superó, durante el mes de julio, los $100.000 como piso para pertenecer a la clase media, si hablamos de una familia tipo, que no alquila, no tiene auto, no consume bienes de marcas caras, mantiene sus gastos a raya y no debe sostener gastos extraordinarios .

El dato surge de la proyección estimada de inflación del mes de julio a los valores ya publicados en el mes de mayo por el organismo estadístico de CABA.

Las consultoras que miden la evolución de la economía señalaron esta semana que el costo de vida del mes de julio trepó algo menos del 3%. Según Ecolatina fue de 2,6% y según Ferreres del 2,7%, lo que significa una leve desaceleración. Así el acumulado desde enero llega al 28% y el interanual, según esta última, sería del 47,7%

Ajuste feroz: en mayo los salarios siguieron perdiendo contra la inflación



Según los datos del portal del Gobierno de la Ciudad en el mes de mayo, una familia necesitó en abril pasado más de $33.000 para no ser indigente, más de $63.000 para no ser pobre y más de $77.000 para pertenecer a la clase media "vulnerable". Para superar ese umbral, en tanto hacía falta $ 96.000.

Con la inflación de mayo del 3,3% según Indec, de junio del 3,2% y la proyectada del 2,7% de julio, queda claro que este último valor llegó a los $105.000 y el del umbral de la pobreza se ubicó en alrededor de $68.500.

La cuenta indica que son necesarios $3500 por día en promedio para tener todas las necesidades mínimamente cubiertas para un estándar de vida de clase media y de $2300 para no ser pobre

De todas formas, las estadísticas miden la canasta básica y no suelen tomar en cuenta aspectos de los gastos domésticos que las familias sostienen en la ciudad de Buenos Aires. El alquiler de la vivienda es el caso más emblemático en este sentido, dado el severo déficit que se observa en la oferta de espacios y los costos del valor del metro cuadrado.

Según datos de Zonaprop, un departamento de dos ambientes ronda los $40.000 mensuales, lo que se deben sumar a los gastos del mes si la familia en cuestión no es propietaria.