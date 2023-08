"Si el blue se pone barrilete...": el análisis del gurú de la City de la estrategia del Gobierno para contener el dólar

En una semana en la que el dólar blue se mantuvo más estable respecto a la disparada pos-PASO que lo llevó a rozar los $ 800, la divisa paralela sigue marcando el ritmo de la economía en un valor en torno a los $ 735.

Frente a esto, el Gobierno utilizará parte del desembolso de u$s 7500 millones que ayer confirmó el FMI para mantener bajo control a la divisa paralela e intervenir sobre los dólares financieros para contener su valor hasta las elecciones de octubre.

En este escenario, el analista económico y titular de la consultora SDS, Salvador Di Stefano, analizó las chances que tiene el Gobierno de efectivamente sostener las cotizaciones en los niveles actuales hasta los próximos comicios y explicó cómo paró el ministro de Economía Sergio Massa la disparada luego de las PASO.

Dólar blue "barrilete": el análisis de Salvador Di Stefano

Con un juego de palabras, Salvador Di Stefano hizo referencia al candidato vencedor de las PASO, Javier Milei, y explicó que "si el blue se pone barrilete, barrilete cósmico gana ".

"Acá hay que parar el barrilete del blue para que Milei no siga subiendo, y para eso tenés que hacer un carry trade para frenar el dólar", sumó a su explicación.

En esta línea, repasó el mecanismo que aplicó el Gobierno para lograr bajar el blue unos $ 60 ante la disparada que lo llevó hasta los $ 795: "¿Qué hizo el Gobierno? armó un carry trade", aseveró.

Y detalló: "Puso el dólar comercial a $ 350, con la plata que la dan el FMI, el Banco Mundial y el BID arma una zona de intervención en los dólares alternativos entre $ 630 y $ 730 y de premio te da una tasa del 10%".

Di Stefano también explicó cómo funcionan las bandas de intervención dispuestas por el Gobierno en la cual es preciso mantener una brecha en torno al 80%: "Si pone al [dólar bolsa] a menos de una brecha del 80%, se pone muy barato y hasta mi abuela va a comprar dólares, entonces lo pone en el 80% de brecha y te pone un máximo de 110, 350 por 110 te da $ 735, entonces te lo va a mantener ahí, $ 660 - $ 630", desarrolló.

En el plano político, esta medida del oficialismo surge porque "ya no hay municiones, esto es un estado de necesidad de urgencia" en el que, para Di Stefano, si el Gobierno no mantiene al dólar de alguna forma estable "pierden por más las elecciones o no llegan a la segunda vuelta".

"Vos tenés que invertir en esto para comprar el pasaje a la segunda vuelta, van a invertir todo lo que sea necesario, lo que pase después de la segunda vuelta, que Dios se apiade de nosotros...", disparó.

Es por esto que el analista remarca que el plan que armó el Gobierno busca "llegar a la elección del 22 de octubre y a la segunda vuelta del 19 de noviembre", que es hasta cuándo podrán "aguantar con estos dólares" por 60 días.

Y cerró con un repaso de su análisis: "Desde lo económico, yo tengo que tranquilizar el dólar, porque si sube Milei levanta en las encuestas, entonces acá dormimos al dólar momentáneamente y se va a levantar pasados los actos electorales, como siempre, subiendo bastante".