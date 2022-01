Cuáles son las críticas opositoras sobre la negociación del Gobierno con el FMI

En medio de días claves por las negociaciones entre la Argentina y el FMI, desde Juntos por el Cambio criticaron la estrategia y la falta de definición del equipo comandado por Martín Guzmán. Referentes políticos y económicos del espacio analizaron el actual estado de las conversaciones. En líneas generales, si bien creen que el país debe llegar a un acuerdo, critican la falta de definición y de certezas.

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los que se refirió al tema e involucró a Cristina Kirchner en la ecuación, luego de sus declaraciones en Honduras. "Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo... Todo eso no ayuda nada", consideró el jefe de Gobierno porteño.

Otro de los que analizó la actual coyuntura fue Miguel Pichetto. En diálogo con El Cronista aseguró que "somos una oposición democrática. Si Alberto Fernández plantea una salida racional, yo estoy seguro de que Juntos por el Cambio va a estar acompañando, aunque si lo que presenta es un dibujo sin sustancia, no podremos hacerlo, porque será perjudicial para el país".

Patricia Bullrich chicaneó al ministro de Economía y lanzó que "Tortuga Guzmán no se decide nunca, es una cosa impresionante. Hace dos años que está todos los días diciendo cierro, cierro y no cierra el acuerdo nunca". La presidenta del PRO, en diálogo con Infobae, aseguró que "si se acuerda con el Fondo se van a alivianar las cosas", aunque también consideró que "Argentina necesita un cambio estructural de fondo".

Desde el radicalismo también se sumaron algunas voces críticas. Como el senador Alfredo Cornejo, quien criticó a "los militantes del default", en relación a las declaraciones de referentes del Frente de Todos como Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos y Claudio Lozano, quienes minimizaron el impacto de una eventual cesación de pagos.

En esa línea, agregó que desde hace días advierte "que desde el sector kirchnerista del Gobierno podrían bloquear todo tipo de diálogo o negociación para alcanzar un acuerdo con el FMI. Creo que Alberto tiene al enemigo durmiendo en casa".

Su correligionario Mario Negri, al frente de la bancada en Diputados, alzó la voz y explicó que "el camino elegido por el Gobierno es deuda récord con las leliqs, emisión desbocada, inflación para licuar los pasivos, y ajuste a los ciudadanos".

Algunos de los referentes económicos de Juntos por el Cambio también salieron al cruce. Como el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, quien planteó que el Gobierno estuvo durante "24 meses pretendiendo acuerdo a 20 años (inexistente), bajar tasa de 4%, que México o España presten DEGs, que China y Rusia nos rescaten (¿a cambio de qué?). Focalicemos. Quedan 24 horas para un pago pautado hace 40 meses y reservas netas por 0,3% del PBI".

El diputado rosarino Luciano Laspina, por su parte, consideró que el país "ya está en pleno ajuste inflacionario por la irresponsabilidad fiscal del gobierno y la falta de un plan económico". Además, consideró que el Alberto Fernández "paga y no acuerda, se queda sin reservas. Si acuerda y no paga, se queda sin coalición de gobierno".