Cristina Pérez sobre el ataque memorial de las víctimas del coronavirus: "Deshonraron a los muertos, ni en la guerra se rompe ese código"

Cristina Pérez criticó duramente el acto de vandalismo que ocurrió el domingo en Plaza de Mayo, durante la marcha por el Día de la Lealtad peronista, cuando dos personas retiraron carteles del recordatorio a las víctimas argentinas del coronavirus, y dijo que el kirchnerismo "deshonra a los muertos, ni en la guerra se rompe ese código".

En el editorial de su programa de radio, la periodista señaló: ""El Presidente llamó a marchar y no fue, el Día de la Lealtad fue un crisol de deslealtades. La imposibilidad de un acto compartido evidencia lo que se quiere disimular. Hoy el peronismo no está unido, sino amontonado".

En esa línea, recordó la fórmula electoral que se conformó en 2019 para analizar las disputas internas en el oficialismo. "De aquella ingeniería electoral efectiva, queda un Gobierno parcelado en tajadas de poder y recursos que no se encauzan en una idea de gestión ni en una idea rectora de Gobierno. El gobierno de Alberto y Cristina, también en lo funcional, es un gobierno de repartija, no de gestión".

Pérez también criticó la "cultura planera" que, en su opinión, el Gobierno estimula. "La cultura planera, a la que hoy se oponen el Papa y la CGT, lo que revela es una pelea de poder interna con los movimientos sociales, que gerencia el control de los pobres. Hoy, en el Gobierno, influye más Emilio Pérsico que la central obrera".

La CGT mostró músculo para no ceder lugar en la interna oficial: qué dijo Alberto



Y finalmente se refirió a la aptitud de los simpatizantes kirchneristas que estuvieron en Plaza de Mayo.

"¿Qué respeta quien no respeta la memoria de los muertos?", cuestionó al describir no solo la actitud de quienes vandalizaron el memorial, sino la de los que participaron de la escena como "buitres del dolor" que no desalentaron la polémica actitud. "Deshonran a los muertos, ni en la guerra se rompe ese código", concluyó.