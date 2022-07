La oposición apunta contra Cristina Kirchner y se ve a sí misma en un dilema

En Juntos por el Cambio no hay dudas. Están convencidos de que Cristina Fernández de Kirchner busca victimizarse frente a la crisis y echarle la culpa a la oposición del proceso de desestabilización que ella mismo condujo contra Alberto Fernández y Martín Guzmán.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo expresó en forma directa: "Háganse cargo de que están haciendo mierda el país, están destruyendo la Argentina", dijo la ex Ministra de Seguridad en declaraciones a un canal de noticias. Y planteó que "o se deciden a gobernar haciendo cosas difíciles, que es lo que tienen que hacer, o el deterioro que vamos a sufrir los argentinos va a ser enorme".

Desde Corrientes, en la misma línea habló María Eugenia Vidal. Recibida por el gobernador Gustavo Valdés, la diputada destacó que "ningún dirigente de Juntos por el Cambio pidió adelantamiento de elecciones, ni se ha pronunciado en ese sentido". Al tiempo, puntualizó que "las voces de alarma provinieron del oficialismo con declaraciones muy graves como las que hizo Juan Grabois". "No es de JxC que se está buscando desestabilizar" el gobierno de Fernández.

"Nadie quiere hacerse cargo de la gestión económica y ella tampoco, por eso ahora manda a agitar a los suyos con absurdas denuncias de golpismo, cuando pocas veces un Gobierno tuvo una oposición tan pacífica frente a una gestión que está llevando al país al abismo". Quien habla, un dirigente destacado de la UCR, se lamenta -además- porque "como no se les ocurre otra cosa, salen a operar en contra nuestro".

Rodríguez Larreta criticó "la falta de responsabilidad del Gobierno"



La oposición sigue minuto a minuto la crisis pero no se reunirá esta semana

Y agregó: "también hicieron trascender que hay un acuerdo entre oficialismo y oposición para discutir la Ley de Eutanasia, cuando el Congreso está paralizado. Creen que todavía hay espacio para jugaditas de distracción, no saben lo que está viviendo la población".

En el Senado aseguran que Cristina está activa, recibiendo en su despacho a todos los que piden verla, desde gobernadores hasta intendentes, desde ministros hasta secretarios de Estado, siguiendo el día a día de lo que está pasando en el Gobierno. Sin embargo, "no quiere tomar decisiones ni que se le endilgue que ella es responsable de lo que haga el Presidente".

En Juntos por el Cambio evitan hacer comentarios en público que puedan ser leídos como "maniobras desestabilizadoras". Y aseguran que la intención de la Vicepresidenta es "que la realidad realice el ajuste que tenga que hacer, que la carga de las decisiones económicas caiga este año sobre Alberto y mostrar a la oposición como responsable de central de la situación, por la deuda que tomó Mauricio Macri en su mandato y el involucramiento con supuestos sectores golpistas, como el campo".

"No le queda otra", concluye un diputado del PRO, agobiado por el dilema que tiene la oposición porque "si hablamos, somos golpistas; si no hablamos, la gente cree que no nos interesa lo que está sufriendo y en la calle nos piden que hagamos algo, como si fuera posible ponerse de acuerdo con el Frente de Todos para hacer cualquier cosa".

Sin acuerdo entre el Gobierno y la oposición





En concreto, este legislador habla de la posibilidad que se empezó a discutir en algunos ámbitos marginales de la política sobre un posible adelantamiento de elecciones. "Por más que sea una opción constitucional, cuando se interrumpieron los mandatos fue tras un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, donde también se involucraron los gobernadores, pero ese escenario hoy es imposible. Aquí la única salida es que el Presidente y su vice se hagan cargo y resuelvan según les parezca. En su momento, la población decidirá en las urnas si fueron buenas o malas decisiones", expresó.



Una tercera fuente que habló con El Cronista, en este caso de origen peronista, dijo que "parece sencillo encontrar una salida por la tangente para salir de este laberinto, pero lo que hay que hacer es lo que corresponde, tolerando la incertidumbre y sin dejarse correr por la ansiedad. Finalmente las cosas encuentran su curso". Lo dijo justo un día que bajaba el dólar blue. Reconoce que "cuando ese valor está desatado, se hace imposible pensar con tranquilidad."