Cristina Kirchner: "Si tan acorralada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan electoralmente?"

La expresidenta y líder del PJ, Cristina Kirchner, volvió a hablar este sábado en Corrientes, en medio de las especulaciones por la causa Vialidad. Es en un acto que se desarrollará en el Anfiteatro Carlos Gomes de Paso de los Libres, donde respaldó la candidatura a gobernador del actual intendente local, Martín "Tincho" Ascúa.

Allí respondió a los rumores de su detención: "Salió el anuncio de que soy candidata y se desataron los demonios, ahí comenzaron a pedir que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos (...) Si tan acorralada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?", advirtió y añadió desafiante: "Mirá como tiemblo".

La presentación de CFK llega en un momento clave para el peronismo, en medio de una reconfiguración del espacio de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, y en pleno debate sobre su situación judicial, a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad.

"Creo que en el fondo profundo los que tienen miedo son ellos", desafió la jefa del peronismo al Gobierno donde volvió a cargar contra el plan económico: "Es una remake de la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Domingo Cavallo".

"A ver si se avivan gilés de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional", aseveró la expresidenta, quien recordó previamente los logros del kirchnerismo durante los mandatos anteriores y señaló que la gente "podía ahorrar y tener futuro".

"Vivía en un país mejor, no es Disney, pero sí en un país mejor. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza a un restaurante, cambiar el auto o poner un aire acondicionado", señaló. Acto seguido, advirtió que "no nos van a borrar la memoria por más que quieran": "Desde que están los ´honestos y los transparentes´ en este país, la gente cada vez vive peor".

En otro tramo del discurso, cuestionó la gestión de Alberto Fernández y en una suerte de autocrítica reconoció que "no estuvimos a las alturas".

"No fue la primera vez en la historia del peronismo que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y después lo transforma en una aventura personal", señaló e hizo un pedido a los militantes: "Nuestra obligación es no llorar sobre la leche derramada sino volver a organizarnos".

Esta semana, la exmandataria reveló que competirá en los comicios bonaerenses y desafió al máximo tribunal. "Muerta o presa (...) No voy a someter mis decisiones políticas a lo que haga el poder judicial", lanzó sobre la posibilidad de que se confirme la condena a seis años de prisión.