Cristina comparó el vallado frente a su casa con el Estado de Sitio que inició la caída de De la Rúa

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy, en el salón Illia del Senado, a representantes de asociaciones de derechos humanos, ante quienes volvió a hablar sobre el vallado que el gobierno de la Ciudad decidió poner en las cuadras aledañas a su casa, lo que el fin de semana generó una reacción de sus simpatizantes que terminó en incidentes.



Según la vicepresidenta, lo ocurrido frente a su departamento debe enmarcarse en la "interna de la oposición, que miden a ver quién odia más al peronismo".

"Resuelvan su interna de otra manera, entre los halcones y las palomas, pero no a costa del funcionamiento de la democracia", sostuvo ante la presencia de Estela de Carlotto y Taty Almeida, además de otros miembros de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S. Capital, y CELS.

"Me ha tocado después de los sucesos del 2001, que fueron tremendos, con alguien que quiso demostrar autoridad con un Estado de Sitio y terminaron con 38 muertos y un gobierno inconcluso. Yo era senadora y estaba sentada ahí en el recinto cuando esto pasaba", comparó CFK.

"Por favor, traten de demostrar que son mejores: uno, que la Presidenta del Pro es mejor que el Jefe de Gobierno es mejor que Macri, me parece bárbaro, pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos. Les pido por favor. No a costa de la vida ciudadana y de la tranquilidad y la paz social", advirtió Fernández de Kirchner.

Y agregó: "Les pido, sinceramente, la disputa política, el querer ser presidente, es legítimo. Todos los dirigentes de la oposición tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política pero no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia. Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes."

"Escuchar a alguien que dice: cuando uno ejerce la seguridad no tiene que tener miedo. Yo creo que hay gente que es muy violenta y que fue violenta siempre. Creo que necesitamos imperiosamente recuperar el eje, por lo menos los que tenemos responsabilidades del Estado", aseguró exmandataria.

Y siguió: "Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión, entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad. Se lo dice alguien que gobernó nuestro país ocho años y estuvo al lado de un hombre que fue tres veces gobernador, una vez intendente y una vez presidente, así que realmente, de ejercicio de la autoridad, no digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo. Déjela que grite, que diga cualquier cosa. Tenemos que permitirnos disentir, estar en las antípodas pero lo único que no se puede perder es la racionalidad."