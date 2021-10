Cristina apuntó contra Macri por no asistir a una cita judicial

"La verdad, no se si reírme por lo de (Mauricio) Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia" . Con ese simple mensaje, acompañado de la noticia que el ex Presidente dará clases en los Estados Unidos a pesar de que mañana debería ser indagado por la Justicia, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio después de su explosiva carta pública que causó un terremoto institucional en el gobierno del Frente de Todos.

Como contó este diario, hoy se reveló que Macri, por ahora de gira internacional para presentar su libro "Primer Tiempo, fue invitado a ser parte del programa de Liderazgo Académico de un think tank estadounidense cuyo director es un ex asesor de Donald Trump que promueve "los beneficios del neoliberalismo".

En paralelo, mientras la Justicia intentó sin éxito notificarlo formalmente de la indagatoria, al punto que la citación se está enviando a sus distintos domicilios, la semana pasada ya se había conocido la decisión del juez de Dolores Martín Bava -subrogante del juez Alejo Ramos Padilla-, por la causa que se inició para investigar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan , a través de maniobras desplegadas por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2016 y 2017.

Estando ya en exterior, participando de distintos foros y brindando conferencias, al ex mandatario también se le dictó la prohibición de salida del país .

La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 6, 2021

A pesar del hermetismo cerca de Cristina Kirchner, trascendió que parte del enojo ante la actitud de su sucesor por parte de la ex mandataria es resultado de la serie de indagatorias que en su momento debió acudir, junto a los allanamientos que se realizaron durante la gestión de Cambiemos.

No fue la única interacción de la Vicepresidenta hoy, en un juego de gestos al interior de una convulsionada fuerza política. Primero retuiteó un mensaje de Alberto Fernández: el mandatario se quejó del registro del diario Clarín sobre la abrupta renuncia al máximo tribunal de la jueza más cercana a la Casa Rosada, Elena Highton de Nolasco.

Leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que "el Gobierno pierde su único voto en la Corte". Estoy impactado. Si el Gobierno perdió su "único voto", ¿de quienes son los cuatro votos restantes? pic.twitter.com/sJtW6stSI5 — Alberto Fernández (@alferdez) October 6, 2021

No es ningún secreto la enemistad que une a Cristina Fernández de Kirchner con ese multimedios.