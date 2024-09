Cristian Girard, de ARBA: la pelea por las tasas, el RIGI bonaerense y el rol en el blanqueo

Frente al pedido del presidente Javier Milei de que las provincias también lleven a cabo recortes del gasto, el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard habló desde su proyección sobre el resultado del programa nacional hasta cómo se manejaran con la información del blanqueo de capitales.

En las oficinas del organismo en la calle Corrientes en el centro porteño, el referente en materia tributaria de la principal provincia opositora fue severo respecto al resultado del modelo liberal. "En algún momento Javier Milei va a fracasar", afirmó, aunque si poder identificar cuándo será.

Pero quien es uno de los pocos funcionarios de la mesa chica de Axel Kicillof dispuesto a declarar también se refirió a las últimas medidas que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo respecto a los municipios y sobre la supuesta retirada de Petronas del proyecto de GNL.

-¿Cómo ves las medidas de Caputo respecto al cobro de tasas en los municipios?

-Es una avanzada del Gobierno Nacional sobre la soberanía provincial y municipal. Para Milei y Caputo fracaso la convertibilidad porque falto ajuste, en esa línea como ellos ya lo hicieron ahora quieren que lo hagamos nosotros al mismo tiempo en que nos traspasan gastos.

Es una mala caracterización de por qué fracaso la convertibilidad, pero también de cómo funciona el ajuste fiscal, que es recesivo y que te corre el arco. Vos vas a ajustar, te va a caer la actividad, los recursos y vas a tener volver a ajustar.

-¿Y desde el lado de la transparencia fiscal no lo ves acertado? Porque se prohíbe en las boletas de servicios públicos no el cobro en si...

-El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) fue claro al respecto: hay una tensión entre la ley de defensa al consumidor y las potestades municipales. En la medida en que en la boleta de servicios públicos figuren otros conceptos no se corta el servicio por el no pago completo.

-Es decir, que en la PBA se puede hacer un pago parcial de la boleta, excluir las tasas y recargos y no se corta el servicio...

-Si, legalmente está admitido que se hagan pagos parciales y no se puede cortar el servicio.

-En esa línea, ¿Cuál fue el resultado del pedido de rebelión fiscal del diputado José Luis Espert?

-Llamar a rebelión fiscal más que un error me parece un delito porque pagar impuestos conlleva responsabilidades y más siendo diputado. Pero no tuvo efectos, tenemos niveles de cobrabilidad en línea con el año pasado, una caída de dos puntos, del 71 al 69, del 82 al 80 según el impuesto.

De hecho, en el inmobiliario rural se mantuvo el mismo nivel que en 2023, que para la mayor parte de los contribuyentes es más bajo que hace cuatro años. Aunque es cierto que hay una minoría que tiene una carga impositiva mayor porque tratamos de evitar que se licue con la inflación lo que se paga y ese sector tiene capacidad de impacto mediático porque están vinculados con los referentes políticos de las asociaciones y de los partidos políticos.



-PBA no firmó el Pacto de Mayo, pero ¿No sería beneficiada por la rediscusión que se plantea de la coparticipación?

-Desde el primer momento Kicillof viene planteando que el esquema de coparticipación es injusto con PBA y es un planteo de él la necesidad de rediscutirlo, pero siempre desde una posición solidaria con el resto de las provincias.

-¿Cómo sería eso?

-No estamos en contra del resto de las provincias en relación con el reparto de los recursos, es el Gobierno Nacional el que no se puede desentender de determinados acuerdos a los que llegó con la provincia para compensar esa falencia del régimen de coparticipación como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Las compensaciones pueden venir de los recursos que se detraen de la coparticipación a nivel nacional. El 100% no se coparticipa entre las provincias una parte se la queda la Nación. Si el Gobierno Nacional decide desertar de sus funciones entonces tiene un monto de recursos que en lugar de destinar a pagar la deuda externa se lo debería dar a las provincias.

-Entonces Kicillof estaría de acuerdo con Milei cuando presente la rediscusión de la coparticipación...

-Si se plantea una rediscusión de la coparticipación PBA tiene que mostrar disposición.

-Y respecto al blanqueo de capitales, ¿Qué van a hacer en la provincia?

-Es una decisión que requiere de una ley. Hay que ver lo que están haciendo el resto de las jurisdicciones por el momento no son más que tres o cuatro las que tienen leyes aprobadas.

-¿Consideran conveniente el cobro de impuestos adicionales a quien exterioricen?

-Es válido, de todas formas, si un contribuyente blanquea y la jurisdicción no adhiere está permitida la posibilidad de reclamarle los impuestos que debe con lo cual también se le cobraría. Depende lo que hagan el resto, la clave es no quedar desentonado con relación al contexto.

-¿Hay conversación con las otras provincias?

-Estoy conversación permanente con otras administraciones tributarias y por ahora no veo definiciones y en la medida en que eso no ocurra no sería lo más inteligente tomar una decisión primero. Entiendo a las provincias que políticamente tiene que acompañar a Milei porque están alineadas como puede ser Neuquén o Río Negro, pero lo importante es ver qué hacen las grandes jurisdicciones como Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe.

-¿En el mientras tanto qué pasa?

-No cambia porque si vos evadiste y la provincia te encuentra te va a reclamar lo que debes. El código fiscal establece la competencia de determinar sobre una base presunta un impuesto y reclamar por haber evadido, lo hacemos permanentemente ese cruce.

-¿No habrá cruce de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)?

-Podemos llegar a acceder a información adicional, pero no creo que cambie sustancialmente en cuanto a la tarea que hacemos nosotros.

-¿Avanza el "RIGI provincial"?

-PBA elaboró uno de fomento, pero el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) rige en todo el territorio nacional, no requiere la adhesión. Lo que está haciendo la provincia es plantear uno complementario.

Entiendo que no es lo mismo que haya o no, pero es marginal en la tasa de retorno de una inversión. En un proyecto de u$s 30 mil millones, cuánto puede ser el costo o el riesgo tributario local, es mínimo, no creo que te mueva el amperímetro. Si una empresa quiere hacer una gran inversión en la provincia lo va a hacer igual. Lo que puede pasar es que se use de excusa que no está adherido para llevar una inversión a otro lado y que finalmente no se haga, que es lo que aparentemente podría pasar con la inversión de Petronas.

-Frente a ello, ¿Se está realizando alguna de gestión?

-No me consta, te puedo decir que el gobernador habló hasta el último segundo con el presidente de YPF, Horacio Marín, para evacuar todas las dudas y los datos. De un día para el otro salieron con la noticia, explicada como lo explicaron y haciendo un uso político desde el Gobierno Nacional señalando que el problema era la no adhesión al RIGI cuando la empresa dijo lo contrario y cuando no terminaron de explicar la conveniencia de ir por el proyecto del barco gasificador en lugar de la planta en Bahía Blanca.