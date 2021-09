Sigue la crisis del Gobierno pero Juntos por el Cambio no baja el tono en su rol opositor

Luego de la derrota en las PASO de la semana pasada, el Frente de Todos entró en un espiral vicioso de críticas internas y fuego cruzado. La situación comenzó a tensionarse a partir de las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y escaló entre tuits de uno, cartas de otra y audios de terceros y desembocó en una reformulación del gabinete nacional. Todo ante la mirada de Juntos por el Cambio, que había triunfado en las elecciones primarias.

Aquellas diferencias entre halcones y palomas que se avizoraron en la coalición opositora desde que dejó la Casa Rosada parecen, a juicio de los propios protagonistas, juegos de niños al lado de las diferencias que muestra hoy el Frente de Todos. La situación entre duros y moderados del PRO, la UCR y la CC jamás escaló hasta los niveles actuales que expuso el Gobierno.

El nuevo Gabinete: uno por uno quiénes son los ministros que se van y quiénes los que llegan

Ante los desbarajustes oficialistas, los dirigentes opositores optaron por mantener la prudencia. Si bien Elisa Carrió habló en primera instancia de un "golpe" de la vicepresidenta, ésta no fue la postura mayoritaria, sino al revés.

Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, fue claro al respecto. En diálogo con el programa 'Lado P' por Radio Rivadavia sostuvo que "hay un conflicto interno del Frente de Todos que tienen que resolver solo ellos. No tienen que meternos al resto del país en esa crisis interna, como ya hizo el peronismo en los ´70".

En esa línea, el candidato a senador de Mendoza evaluó la postura opositora, y sostuvo que " nos hemos portado en forma inteligente y equilibrada salvaguardando el sistema republicano al no estar convocando manifestaciones y no estar pidiendo la renuncia del presidente . Cosas que sí hizo el peronismo en el 2001".

Su correligionario Mario Negri enfocó sus críticas en los nuevos integrantes del gabinete. "La Cancillería no es para un pasante, es el cargo que mayor especialización y contactos exige. No pueden improvisar tanto. Tampoco parece buena idea poner de ministro de Seguridad a un funcionario célebre por decir que la inseguridad es una sensación. El plan es que no haya plan ", escribió en su cuenta de Twitter.

Es decir, la postura asumida fue la de dejar expuesto que se trata de una crisis del espacio gobernante que se debe resolver puertas adentro. Pero, al mismo tiempo, sin perder de vista lo que se viene. Porque si bien hubo satisfacción por el resultado electoral -Juntos por el Cambio le sacó 10 puntos de ventaja al Frente de Todos a nivel país-, se trató de elecciones primarias, por lo que el foco está puesto en noviembre , donde se definirá la composición del Congreso para los próximos dos años.

Por eso es que el próximo martes a las 15 horas habrá un encuentro en el que participarán todas las cabezas de lista del país. Una foto variopinta que incluirá, entre otros a Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Luis Juez, Carolina Losada y al propio Cornejo .

Si bien los esfuerzos estarán repartidos en todo el país, habrá ocho provincias que tendrán una importancia especial: las que eligen senadores. Lo había avisado Patricia Bullrich durante la campaña y parecía algo aventurado: el Frente de Todos podría quedarse sin quorum propio en esa cámara . Si se repiten los resultados de las primarias, el bloque referenciado en el gobierno no llegará a los 36 senadores, el número necesario.

Pero una mejora del Frente de Todos en noviembre podría modificar esta situación. En este sentido, se observan tres grupos de provincias. En Mendoza, Córdoba y Corrientes, Juntos por el Cambio está confiado en repetir el triunfo de las primarias y quedarse con dos senadores.