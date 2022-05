Peor que en 2001: fue presidente en la crisis y dice que es más grave hoy

La coyuntura económica actual signada por la suba de la inflación, que el mes pasado fue de 6%, y la lucha por parte de una facción del Gobierno nacional por cumplir con las metas pactadas en el acuerdo con el FMI. Ante la relevancia de este clivaje, son cada vez más los actores políticos que utilizan esta temática para proponer alternativas para poder solucionarlas.

El ex gobernador de Misiones y el sucesor en la presidencia de Fernando de la Rúa durante la crisis de 2001, Ramón Puerta, estará presente en el primer encuentro de dirigentes del Peronismo Republicano, espacio que integra a Juntos por el Cambio, evento que se caracterizará por la oficialización del ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, en sus aspiraciones presidenciales para los comicios del 2023.

En diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, el dirigente misionero sostuvo que el peronismo debe ofrecer un candidato distinto al kirchnerismo y consideró que la unidad de la oposición es fundamental "en esta hora tan difícil de la Argentina".

Puerta, quien se calzó la banda presidencial durante el 21 y el 23 de diciembre de 2001, reconoció estar abocado a "que las cuatro cabezas del frente opositor podamos salir a decirle al país estas son las acciones que se deben llevar adelante para resolver problemas que son mucho más graves que en el 2001".

Ramón Puerta al lado del Sillón de Rivadavia.

De esta manera, recalcó que la reunión del Peronismo Republicano es el primer paso de un gran aporte a un frente opositor.

"El peronismo vive una situación sui generis. A medida que fue avanzando el kirchnerismo se convirtió en un espacio político transversal múltiple con ingresos de sectores de izquierda democráticos, no democráticos, de alfonsinistas, ex peronistas. El kirchnerismo es una fuerza que respeto pero no es la mía", indicó Ramón Puerta,

Además afirmó que " hoy Argentina necesita fortalecer el frente opositor y llevar propuestas precisas" de cara a las elecciones del año que viene , "tal como resolvimos la híper del 89 y así como pudimos llenar el vacío de poder del 2001.

Puerta destacó la importancia de que Juntos por el Cambio permanezca unido de cara a las elecciones del año que viene, a la vez que sostuvo que Alberto Fernández "está en su derecho" de buscar la reelección, algo que considera "muy difícil" de lograr.

Miguel Ángel Pichetto y Ramón Puerta

Por último, tras revelar que el candidato al que apoyará será Miguel Ángel Pichetto, se refirió a una eventual candidatura de Mauricio Macri: "Yo lo veo creciendo a Mauricio en su imagen positiva, aunque sigue siendo alta su negativa. Las elecciones se ganan con la positiva. Cristina también tiene una posición alta de votos y la negativa es más alta que la de Mauricio".

QUIÉNES SE ANOTAN A LA CARRERA PRESIDENCIAL EN JUNTOS POR EL CAMBIO

Con el aval del expresidente Mauricio Macri, el dirigente peronista completaría la nómina de postulantes de JxC que se presentan por los distintos partidos que integran la principal coalición opositora: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica (CC) y el Peronismo Republicano.

EL PRO ya tiene como posibles candidatos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras que Macri mantiene la incógnita respecto de una eventual postulación suya.

Desde la UCR están anotados para la carrera presidencial el diputado nacional Facundo Manes, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales y el senador nacional de la UCR por Mendoza, Alfredo Cornejo. Hasta el momento, la CC de momento no mostró ningún presidenciable.

EL ANUNCIO PRESIDENCIAL DE PICHETTO

El titular de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, presentará mañana en sociedad su candidatura a la Presidencia de la Nación para las elecciones de 2023 con un espacio denominado Encuentro Republicano Federal, que integra la denominada "pata peronista" de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC).

Allegados a la organización del acto indicaron que el lanzamiento se hará desde las 16 en Parque Norte, y, además de Pichetto, serán oradores los dirigentes Ramón Puerta y Juan Carlos Romero.