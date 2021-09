La crisis de Evergrande impactó en el precio de la soja, que cayó 1,7%

El precio de la soja comenzó la semana a la baja arrastrada por el derrumbe de Wall Street traccionado la crisis de la empresa inmobiliaria china Evergrande. La tonelada cayó este lunes 7,90 dólares, un 1,7% y los contratos de noviembre se negociaron a u$s 463,89 en el mercado de referencia de Chicago.

Las pérdidas en el precio -que acumula una merma de 2,6% en las últimas dos rondas- también se explican porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó un rápido avance de la cosecha en el país. Específicamente, dio a conocer una evolución de la recolección de la oleaginosa del 6% del área apta, cuando la prevista era del 5%.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explicó sobre las presiones bajistas: "las complicaciones por las que atraviesa el grupo chino Evergrande genera preocupaciones sobre un posible efecto negativo en la economía del país asiático, lo cual robusteció al dólar estadounidense, afectando a los precios de los commodities agrícolas".

Por eso, los fundamentos de la caída se centraron en la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión y al avance de la cosecha en Estados Unidos, que podría acelerarse durante la semana producto de las buenas condiciones climáticas en dicho país, agregó la BCR.

Además, los destrozos en los puertos del Golfo de México por parte del huracán Ida continúan afectando el despacho de mercadería, lo que dio lugar a cancelaciones de compras.

Los subproductos de la oleaginosa acompañaron la tendencia. El aceite registró una baja del 0,95% (u$s 11,90) hasta los u$s 1.240,96 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,49% (u$s 1,87) para ubicarse en u$s 373,13 la tonelada.