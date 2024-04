Crece la preocupación en la Ciudad: ¿por qué se da la seguidilla de fuga de presos?

En la última semana hubo una masiva fuga de presos en tres comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y frente a este escenario ya hay temor en los vecinos, principalmente de Caballito, San Telmo y Balvanera. Hasta el momento es poco lo que la gestión del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sabe respecto del paradero de los delincuentes que todavía permanecen en fuga, lo que hace todavía más crítica la situación.

El primer episodio se dio el domingo de pascuas en la Alcaidía Número 1 de la Policía de la Ciudad que está ubicada en la calle Perú al 1000, barrio porteño de San Telmo.

En ese caso fueron 11 los presos que intentaron escapar, pero dos fueron recapturados, mientras que nueve lograron darse a la fuga y todavía ocho de ellos continúan siendo buscados ya que en las últimas horas se confirmó que el delincuente Alfredo Damián Martínez Florentín (25) fue detenido.

El lunes 1 de abril, horas después de la huida de casi una decena de ladrones en San Telmo, dos delincuentes se escaparon de la alcaldía 3º del barrio de Balvanera después de cortar la reja de uno de los calabozos.

Ahora, una semana después del primer caso, se dio a conocer que este fin de semana otros cuatro presos se fugaron de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad localizada en Caballito.

En esta ocasión las autoridades informaron que dos fueron recapturados, mientras que se creó un operativo de emergencia para dar con los hombres de de 32 y 29 años que violentaron un blindex de la alcaidía y treparon una medianera.

Una fuente del Ministerio de Seguridad porteño había informado que, previo a la huida de presos en Caballito, continuaba la exhaustiva labor para encontrar a los prófugos en San Telmo y Balvanera.

Sobre cómo actúan para hallarlos, otra fuente destacó a otro medio: "Seguimos su domicilio, sus vínculos familiares, amorosos, criminales, que día cumplen y hasta de qué club son".

"Es fundamental saber el nombre completo porque algunos tienen causas en otras provincias y muchas veces tiene hasta 20 seudónimos", explicó.

Lo llamativo es que la mayorías de las fugas fueron lideradas por otro preso. En el caso de la Comisaría ubicada en Perú al 1000 se supo que quien llevó a cabo el violento accionar es Adrián Roche y tiene una amplia carpeta con graves antecedentes penales.

En total son 23 entre los que se destacan los delitos de robo y lesiones, encubrimiento, infracción a la ley de drogas, robo bajo modalidad de arrebato, robo por ingreso a domicilio, resistencia a la autoridad, uso de arma de fuego, robo agravado y hasta tentativa de robo.

Aun así, el temor de los vecinos de la Ciudad se acrecienta con el paso de los días ya que, no solo no logran recapturar a los fugados de hace una semana, si no que presos de otras seccionales se escaparon y las dudas sobre posibles nuevas huidas aumentan.