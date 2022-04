Corren peligro los sueldos de empleados judiciales: el Gobierno fracasó en nombrar jueces y cargó contra la Corte Suprema

En la última sesión celebrada bajo su actual composición, el Consejo de la Magistratura descartó la designación exprés de jueces para cubrir vacantes en despachos claves de la Justicia Federal, ante la falta de apoyo a la iniciativa del Gobierno, que debió desistir de su iniciativa.

A petición del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el consejo remitió por unanimidad las ternas para designar jueces a la comisión de labor hasta tanto no se resuelva la indefinición que podría atacar al organismo desde el próximo lunes, cuando rija una composición más amplia del cuerpo, pero incompleta.

A raíz de un demorado fallo de la Corte Suprema, dado a conocer en diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura pasará a contar desde el lunes con 20 miembros, en vez de los 13 actuales, por la caída de la ley votada en 2006 cuando Cristina Kirchner era senadora.

Este nuevo orden implicaría que el presidente del máximo tribunal de Justicia, Horacio Rosatti, asumiera la presidencia del cuerpo, de la que habían sido desplazados 16 años atrás, cuando entró en vigor la ley declarada recientemente inconstitucional.

No obstante, en la última sesión del cuerpo se especuló con que el órgano encargado de proponer y remover jueces, y administrar el millonario presupuesto de la Justicia, quedaría imposibilitado de actuar si acaso el Poder Legislativo -en cabeza de Cristina Kircher y Sergio Massa- no designa a los dos consejeros representantes de la Cámara de Diputados y el Senado, que Juntos por el Cambio (JxC) reclama como propios.

"Hoy los concursos no van a salir, y ante el atolladero en el que estamos por el fallo de la Corte, necesitamos una ley. El Poder Legialativo tiene una oportunidad histórica de reencauzar esto, dijo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y hombre muy cercano a la vicepresidenta. "Si no hay ley -avisó- se integrará este consejo plenamente en este período de transición, o a partir del 20 de noviembre de 2023, con otros consejeros".



Soria cuestionó a la Corte Suprema por atribuirse "facultades legislativas"

El juez Alberto Lugones, crítico con el fallo de la Corte.

Parálisis judicial

La audiencia extraordinaria fue convocada por el presidente saliente del cuerpo, el juez penal Alberto Lugones, para organizar las elecciones de representantes de abogados y magistrados, pero también para sancionar un esquema de funcionamiento administrativo.

Notoriamente enojado, en un contexto enrarecido y de tensión , como reconocieron otros consejeros, Lugones llamó al cuerpo a impedir un impasse que dificulte, incluso, el pago de salarios a los empleados judiciales.

En su intervención, el magistrado hizo notar la incertidumbre que reina sobre el futuro del cuerpo, y puso en la mesa una virtual interdicción para el ingreso de los cortesanos. "Ni formal ni informalmente le avisaron a esta presidencia si la Corte asumiría el lunes. Si lo hiciera, sería una especie de intervención, porque la ley fija que la Corte deberá asumir cuando el cuerpo esté integrado", zanjó Lugones, para luego retrucar: ¿O acaso vamos a iniciar un juicio político cuando una mayoría nos favoroce?".

El kirchnerismo denuncia un "golpe institucional" de la Corte y peligra la marcha del Consejo de la Magistratura



Lugones también lanzó críticas hacia otros representantes alineados con la oposición y reacios a su conducción. "Yo no voy a dejar que el próximo día hábil pase algo en la Justicia y miremos a otro lado. Voy a estar acá, mal que les pese a mucho, porque estoy legitimado por los jueces que me eligieron, y me corresponde por legítimo derecho", exclamó.

En medio de las tensiones, la Justicia sigue acumulando demoras en el nombramiento de magistrados. Varios consejeros reprocharon al Gobierno por no enviar pliegos de candidatos, y notaron las ausencias que se acumulan en juzgados de la capital federal, de San Martín y de la ciudad de Rosario.

De cara a la composición que regirá hasta tanto el Congreso sancione una nueva ley, la semana pasada los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a las letradas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez para nutrir la mesa oval.